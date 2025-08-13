Distrito Nova Londrina recebe limpeza de meio-fio e recolhimento de galhos

Publicada em 13/08/2025 às 14h09
Na manhã desta quarta-feira (13), a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), seguindo determinação do prefeito Affonso Candido (PLrealizou serviços de limpeza de meio-fio e recolhimento de galhos no distrito de Nova Londrina. A ação tem como objetivo aproveitar o período de seca na região, promovendo valorização do espaço urbano, mais qualidade de vida e segurança no trânsito para os moradores.
O trabalho de limpeza e manutenção no distrito segue um cronograma elaborado de acordo com as demandas recebidas diariamente. Nesta semana, o mutirão atende às ruas Eloy de Carvalho, Saulo de Alcântara, Agrimaldo Meyer, Nova Londrina e Tocantins.
De acordo com o administrador do distrito, Luiz Xismenes, a orientação do prefeito é clara: atendimento rápido às solicitações da população. “Recebemos diariamente as demandas e nosso prefeito pediu que o atendimento seja imediato. Aproveitando o período sem chuvas, intensificamos os trabalhos para atender todos os pedidos. É gratificante receber o reconhecimento das pessoas e ouvir sua satisfação com a gestão,” destacou.
A Semosp segue atuando diariamente em Nova Londrina com serviços de capina, limpeza, patrolamento, cascalhamento, tapa-buracos e manutenção da iluminação pública. A população pode solicitar os serviços pelo telefone e WhatsApp (69) 3416-4161 ou presencialmente na sede da secretaria, localizada na Avenida Dois de Abril, nº 2221, bairro Jardim dos Migrantes.
