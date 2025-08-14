Dia D de Vacinação Antirrábica será realizado nesta sexta-feira (15) em Guajará-Mirim

Publicada em 14/08/2025 às 09h54
A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsau) e do Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Ambiental (Nuvepa), promove nesta sexta-feira, 15 de agosto, o Dia D de Vacinação Antirrábica. A ação ocorrerá das 8h às 14h, na sede da Igreja Santa Luzia, no bairro de mesmo nome.
A vacina é gratuita e destinada a cães e gatos com mais de três meses de idade e em bom estado de saúde.
Importância da vacinação
A raiva é uma doença grave, com alta taxa de letalidade, que pode ser transmitida dos animais para os seres humanos. A prevenção é simples e eficaz: manter a vacinação dos pets em dia, todos os anos.
A campanha busca proteger a saúde dos animais e, ao mesmo tempo, de toda a população, evitando a circulação do vírus e garantindo um ambiente mais seguro.
Vacinar seu animal é um gesto de amor e responsabilidade. Além de proteger seu cão ou gato, você contribui para que a raiva não volte a ser um risco para Guajará-Mirim.
