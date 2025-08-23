Destaques das ações do governo de 18 a 22 de agosto: Operação “Escudo de Rondônia”, revitalização de áreas de lazer e menor índice de desemprego

Publicada em 23/08/2025 às 10h17
O governo de Rondônia segue com obras para revitalização e ampliação de áreas de lazer, com mais de R$ 3 milhões de investimento na praça Cedel do Jardim Santana, em Porto Velho; com taxa de 2,3%, Rondônia se mantém com o segundo menor índice de desemprego do país; Plano Estadual da Primeira Infância é elaborado pelo governo de Rondônia; Estado se destaca no país por enfrentar um período seco mais brando; e governo de Rondônia entrega mais de 950 toneladas de calcário agrícola para diversos municípios. Estas e outras ações são destaques do governo de Rondônia nesta semana.
ESPAÇOS PÚBLICOS
O governo de Rondônia está investindo mais de R$ 3 milhões na revitalização e ampliação do Centro de Desporto e Lazer (Cedel), localizado no Bairro Jardim Santana, Zona Leste de Porto Velho. Com uma área total de 18.181,54 metros quadrados, a revitalização inclui a reforma do campo de futebol; das quadras de futebol society e de areia; academia ao ar livre; playground; nova iluminação; e calçada que funcionará como pista de caminhada.
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Rondônia se mantém com o segundo menor índice de desemprego do país, registrando 2,3% no segundo trimestre de 2025, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestral (PNAD Contínua), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado consolida o estado como referência nacional na geração de empregos e inclusão social, mantendo desempenho consistente.
PRIMEIRA INFÂNCIA
Em pleno Agosto Verde, mês dedicado à primeira infância (que vai até os seis anos de idade), e às vésperas do Dia da Infância (24 de agosto), o governo de Rondônia deu um passo decisivo na proteção das crianças. O estado está em fase final de elaboração do Plano Estadual da Primeira Infância (PEPI-RO), que busca transformar políticas públicas em instrumentos reais de cuidado e desenvolvimento.
GOVERNANÇA CLIMÁTICA
Rondônia destaca-se no Brasil em 2025 por enfrentar um período seco mais brando, com chuvas, fortalecimento das ações de educação ambiental e ações combativas realizadas pelo governo de Rondônia. O estado conquistou o 1º lugar no país em redução de focos de queimadas, uma queda brusca que ultrapassa 90% dos registros no período de janeiro a 14 de agosto, em comparação com o mesmo período do ano passado.
INCENTIVO FISCAL
O governo de Rondônia publicou no Diário Oficial, o novo Decreto N° 30.536, que altera dispositivos do Regulamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no Decreto nº 22.721/2018) e reduz a carga tributária no fornecimento de alimentação e bebidas em bares e restaurantes. A medida atende a um segmento considerado altamente sensível à inflação de insumos, como alimentos e bebidas, e que enfrenta alta complexidade operacional por reunir serviços (atendimento, preparo, entrega) e mercadorias na mesma operação tributada.
SEGURANÇA PÚBLICA
O cumprimento de 31 mandados de prisão preventiva e 23 mandados de busca domiciliar foi o resultado da Operação “Escudo de Rondônia”, desenvolvida na quarta-feira (20), pelo governo do estado, com ações estratégicas da Polícia Civil do Estado de Rondônia (PCRO), sendo mobilizados mais de 130 policiais, além do uso de um helicóptero da Gerência de Aviação do Estado (Gave), atendendo ordens judiciais expedidas no bojo de Inquérito Policial instaurado para apurar a atuação de integrantes de facção criminosa.
DESENVOLVIMENTO NO CAMPO
O governo de Rondônia realiza, entre os dias 19 e 24 de agosto, a entrega de mais de 950 toneladas de calcário agrícola para os municípios de Nova Mamoré, Candeias do Jamari, Itapuã do Oeste, Ariquemes, Machadinho d’Oeste, Jaru e São Miguel do Guaporé. A iniciativa tem como objetivo impulsionar a produção agropecuária, em especial dos pequenos produtores. A medida simplifica o acesso ao insumo, diminui os custos operacionais e garante que os pequenos agricultores consigam investir na melhoria de suas propriedades.
PADRÃO OURO
Rondônia se destaca no Brasil por oferecer à população um Banco de Leite Humano padrão ouro de qualidade, certificado pelo Ministério da Saúde. A unidade pertence ao governo de Rondônia e ajuda a salvar a vida de bebês prematuros ou com baixo peso internados em Unidade Neonatal, evidenciando o cuidado contínuo no estado com o alvo da campanha Agosto Dourado: promover, proteger e apoiar o aleitamento materno, exclusivo até o 6º mês de vida e de forma complementar até os 2 anos de vida ou mais.
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Com investimento previsto em R$ 8,748 milhões, durante um ano, o governo de Rondônia está com Chamamento Público aberto, no portal da Superintendência de Compras e Licitações (Supel) visando o credenciamento de estabelecimentos comerciais para fornecimento gratuito de refeições, do tipo café da manhã, à população em situação de vulnerabilidade social no município de Porto Velho. Trata-se do programa estadual Pão Nosso, vinculado à Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), que atenderá às famílias ou pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), com base na Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional do estado.
INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA
O governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), avança com obras de microrrevestimento asfáltico em vias urbanas e rodovias do estado. Os serviços integram um pacote de obras de microrrevestimento no Cone Sul, entre eles estão 5 km executados nas ruas e 36 km na RO-370, em Cabixi; 2 km no perímetro urbano e 22 km na RO-370, em Corumbiara; além de 8 km nas vias no município e 51 km na RO-391, em Chupinguaia, que também foram contempladas. Em Cerejeiras, os trabalhos ainda estão sendo executados em 3,5 quilômetros de microrrevestimento, totalizando 127 km de microrrevestimento e sinalização horizontal no Cone Sul de Rondônia (pintura da RO-370, Corumbiara, ainda em execução).
