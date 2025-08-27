Deputado Estadual Cirone Deiró assegura mais recursos para saúde e educação

Publicada em 27/08/2025 às 10h54
O município de Colorado do Oeste recebeu novos recursos assegurados pelo deputado estadual Cirone Deiró. A Escola Municipal Marcos Donadon foi contemplada com R$ 403 mil para a construção de uma moderna sala de recreação e de atividades físicas. O benefício foi solicitado pelo ex-vereador João Victor e conta também com o apoio da vereadora Michelly Martins, presidente da Câmara Municipal.
O recurso já está disponível na conta da Prefeitura. Segundo Cirone Deiró, o novo espaço ajudará a valorizar as habilidades educacionais e sociais dos alunos, contribuindo com o desenvolvimento geral dos estudantes. “É mais uma ação que faz parte dos investimentos realizados na área da educação, com o apoio decisivo do governador, coronel Marcos Rocha, tendo à frente desse trabalho, a secretária Ana Pacini”, disse o deputado.
O Hospital Municipal Dr. Pedro Grangeiro Xavier também está sendo atendido com mais recursos, viabilizados por Cirone Deiró. São R$ 80 mil destinados à aquisição de medicamentos. “Estamos atendendo a uma solicitação da vereadora Michelly, com o objetivo de contribuir para o funcionamento eficiente do hospital”, disse o deputado.
Michelly Martins disse que a parceria mantida com Cirone Deiró tem fortalecido a representação política do município de Colorado, abrindo portas para a destinação de recursos, apresentação de demandas locais, apoio em projetos e maior visibilidade das necessidades da comunidade. “Além disso, cria uma rede de apoio, entre os diferentes níveis do legislativo, garantindo que as pautas do município cheguem com mais força às instâncias estaduais e federais”, disse a vereadora.
Segundo Michelly, há outros projetos em fase de tramitação, que devem beneficiar o município de Colorado, nos próximos meses, em diversas áreas. Os recursos ultrapassam o valor de R$ 1 milhão. “Estou feliz e grata ao deputado Cirone, porque além desses recursos que já chegaram, tem muito mais para vários setores, inclusive a educação, a saúde, o esporte e para as associações de produtores rurais”, disse.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!