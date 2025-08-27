Conheça o Limpômetro: tecnologia que monitora ações de limpeza em Porto Velho

Publicada em 27/08/2025 às 16h48
Desde do início da atual gestão, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Superintendência Municipal de Tecnologia da Informação e Pesquisa (SMTI), realiza a implementação do uso de tecnologias que tornam o trabalho mais eficiente, eliminando burocracias desnecessárias e principalmente contribuindo com o bem-estar dos moradores.
Com a tecnologia presente e o objetivo de reforçar o compromisso com a transparência e eficiência na gestão pública, a Prefeitura intensifica as ações de monitoramento pelo “Limpômetro”, que é uma ferramenta que contabiliza e apresenta à população os resultados das ações de limpeza urbana e também rural
De acordo com o superintendente da SMTI, Cezar Marini, é realizado o monitoramento dos serviços de manutenção urbana, como ruas, praças e limpeza em geral, e a ferramenta disponibiliza informações em tempo real para a Prefeitura, proporcionando maior agilidade, qualificação e otimização dos investimentos públicos e principalmente realizando trabalhos em locais que ainda não receberam as ações.
"O Limpômetro nasceu da necessidade de consolidar e dar visibilidade aos dados dos serviços executados pelo programa Cidade Limpa. É uma ferramenta estratégica que utilizamos tanto para monitorar o que já foi feito quanto para prestar contas com transparência à população", disse o superintendente.
Através da ferramenta Limpômetro é possível identificar, por exemplo, a quantidade de bocas de lobo danificadas, número de canais limpos, entulhos recolhidos, limpeza de ruas, informações sobre asfalto, bueiros desentupidos e diversas outras ações desenvolvidas pelas secretarias da Prefeitura. Ainda de acordo com o superintendente da SMTI através da ferramenta é possível ver em quais zonas os serviços foram realizados.
“Com o Limpômetro, temos acesso em tempo real aos dados atualizados por cada secretaria, abrangendo tanto a área urbana quanto rural. Se quisermos, por exemplo, verificar os serviços realizados na região central da cidade, a ferramenta nos mostra essas informações com precisão. Isso nos permite também identificar lacunas e propor políticas públicas mais direcionadas para as áreas que ainda não foram atendidas”, conclui Cezar Marini.
OUTROS SERVIÇOS
Além do Limpômetro, a SMTI também desenvolveu ao longo desse ano, diversos outros serviços em benefícios da população. Tecnologia usada, por exemplo, na saúde com a ferramenta “Meu Exame On”, um portal digital que permite aos usuários do SUS consultarem seus exames laboratoriais de forma prática, segura e sem precisar retornar às unidades de saúde.
Para o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, através do uso dessas ferramentas é possível realizar o planejamento e execução de projetos no município. “O Limpômetro é uma ferramenta fundamental para o planejamento da cidade. Ele permite levantar dados quantitativos com precisão, elaborar orçamentos, estudos de viabilidade e projetos executivos. Com isso, conseguimos monitorar de forma eficiente a infraestrutura urbana de Porto Velho, garantindo mais agilidade, qualidade e inteligência na aplicação dos recursos públicos.”, finaliza o prefeito.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!