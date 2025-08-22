Com planejamento estratégico e educação ambiental, governo de RO reduz incêndios florestais 

Publicada em 22/08/2025 às 11h37
Com o objetivo de reforçar o controle ambiental e o enfrentamento às queimadas ilegais, o governo de Rondônia tem intensificado o monitoramento dos focos de calor no estado. Segundo dados da Sala de Situação da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), entre 1º de janeiro e 15 de agosto, Rondônia registrou uma redução de 83,22% nos focos de calor em comparação com o mesmo período de 2024. No ano passado, foram contabilizados 24.802 focos e, neste ano, o número caiu para 4.161.
A expressiva queda é atribuída ao planejamento estratégico e à atuação integrada da Coordenadoria de Geociências (Cogeo), Coordenadoria de Unidades de Conservação (CUC), Coordenadoria de Proteção Ambiental (Copam) e Coordenadoria de Educação Ambiental (Ceam), que trabalham em conjunto com órgãos como o Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO), Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO), Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO), Polícia Civil do Estado de Rondônia (PCRO), entre outros parceiros institucionais.
Embora os órgãos atuem de forma integrada no monitoramento, é importante destacar que utilizam satélites distintos em suas análises. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), por meio da Plataforma BDQueimadas, considera apenas os focos detectados durante o dia, enquanto os registros captados pelo VIIRS/Suomi NPP, relacionam focos noturnos, podendo resultar em variações nos dados apresentados.
Segundo o Mestre Geógrafo e Analista Ambiental da Sedam, Charlles Barata, é fundamental esclarecer como os dados são obtidos. “Os números que apresentamos são disponibilizados pela Nasa, por meio do Programa Firms, e têm como base o Satélite de Referência VIIRS/Suomi NPP, com resolução de 375 metros. Esse sistema permite registrar ocorrências tanto durante o dia quanto à noite, o que garante maior precisão no monitoramento”, explicou.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a tecnologia tem sido uma importante ferramenta para auxiliar as ações governamentais. “Temos investido em tecnologia e integração entre os órgãos para garantir maior eficiência no monitoramento e no combate às queimadas. A utilização de dados de satélite de referência internacional fortalece nossa capacidade de resposta e reforça o compromisso com a preservação ambiental e com a saúde da população”, ressaltou.
AÇÕES PREVENTIVAS
O coordenador da Cogeo, Paulo Sergio Mendes dos Santos Junior, destacou que “tivemos uma redução de 85,02% no município de Porto Velho e, outros destaques positivos incluem Nova Mamoré (queda de 92,22%), Candeias do Jamari (94,78%), Cujubim (95,18%) e Governador Jorge Teixeira (98,95%), refletindo o impacto positivo das ações preventivas e de controle ambiental promovidas pelo estado.”
De acordo com o secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, o objetivo é reduzir os impactos das queimadas e promover um ambiente mais saudável e sustentável para todos. “Estamos trabalhando de forma integrada com órgãos estaduais, federais e municipais, ampliando as ações de fiscalização e educação ambiental. O uso de imagens de satélite, aliado à análise técnica da equipe, permite acompanhar em tempo real a evolução das ocorrências, subsidiando as tomadas de decisão estratégicas no enfrentamento às queimadas”, enfatizou.
