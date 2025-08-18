Coloração no cabelo: quais cores não saem de moda?

Publicada em 18/08/2025 às 15h46
No mundo da coloração capilar, as tendências vão e vêm, mas algumas cores permanecem como escolhas favoritas há décadas, mantendo seu apelo independente das estações ou modismos. Enquanto novas técnicas e nuances surgem a todo momento, determinados tons clássicos continuam sendo queridinhos entre quem deseja um visual sofisticado, moderno e versátil.
A busca por cores que se mantenham relevantes ao longo do tempo está diretamente ligada à praticidade, à facilidade na manutenção e à capacidade de realçar diferentes tons de pele e estilos pessoais. Por isso, apostar em tonalidades atemporais pode ser uma forma segura e elegante de renovar o visual sem medo de errar.
Loiro bege: o clássico que nunca perde espaço
O loiro bege é uma das cores mais populares e duradouras no universo da coloração. Sua neutralidade e equilíbrio entre tons quentes e frios fazem dele uma escolha versátil, que harmoniza bem com diversos tipos de pele. Essa tonalidade permite looks naturais e sofisticados, podendo ser trabalhada em mechas ou em coloração global.
Além disso, o loiro bege é uma excelente base para quem deseja fazer reflexos ou transições para outros tons sem causar grandes danos aos fios.
Castanho médio e escuro: elegância que permanece
Os tons castanhos, principalmente os médios e escuros, figuram entre as opções mais procuradas para quem deseja um visual elegante e discreto. Essas cores conferem profundidade e brilho ao cabelo, além de serem menos exigentes em manutenção do que os tons mais claros.
O castanho também é um tom que pode ser facilmente adaptado, ganhando nuances quentes, frias ou neutras conforme o desejo, o que o torna uma escolha versátil para diferentes estilos.
Ruivo acobreado e natural: destaque atemporal
Os cabelos ruivos, especialmente nos tons acobreados e naturais, vêm ganhando espaço constante no cenário da beleza. O ruivo é uma cor que chama atenção e valoriza a pele, oferecendo um charme único.
Tons mais vibrantes podem exigir manutenção frequente, mas versões mais naturais, com nuances avermelhadas suaves, são opções duradouras e elegantes, que nunca saem de moda.
Preto azulado: intensidade e brilho que permanecem
Para quem prefere cabelos escuros, o preto azulado é uma tonalidade clássica que agrega profundidade e um brilho sutil ao visual. Essa cor é escolhida frequentemente por quem deseja intensificar o preto natural dos fios sem abrir mão de um acabamento luminoso.
Além disso, o preto azulado apresenta maior resistência ao desbotamento, mantendo a cor vibrante por mais tempo.
Cores neutras e naturais dominam as escolhas
Em geral, as cores neutras e naturais tendem a dominar as preferências porque conferem uma aparência sofisticada, fácil de combinar e que atende a diferentes ocasiões. Isso não significa que as cores fantasia estejam fora de cena, mas elas costumam ser escolhas sazonais e menos duradouras.
Para manter a beleza dessas cores atemporais, é essencial investir em cuidados pós-coloração, como hidratação, uso de produtos específicos para cabelos tingidos e proteção contra agentes externos.
Cuidados prolongam a vida da coloração
Independentemente do tom escolhido de como pintar o cabelo, preservar a saúde dos fios é fundamental para que a cor mantenha sua intensidade e brilho. A exposição excessiva ao sol, o uso frequente de ferramentas térmicas e a lavagem com produtos inadequados podem acelerar o desbotamento.
Por isso, shampoos e condicionadores desenvolvidos para cabelos coloridos, máscaras de hidratação e protetores térmicos devem integrar a rotina de cuidados.
Tonalidades atemporais como investimento em estilo
Optar por cores que nunca saem de moda é uma forma de garantir um visual sempre elegante, sem a necessidade de mudanças radicais frequentes. Essas tonalidades são versáteis, combinam com diferentes estilos e ajudam a valorizar a personalidade.
Assim, ao escolher uma coloração, considerar essas cores clássicas pode ser um passo seguro para quem busca harmonizar beleza, praticidade e sofisticação. Afinal, um cabelo bem cuidado e com a cor certa é um verdadeiro cartão de visita em qualquer ocasião.
