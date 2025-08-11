Colégio Clarice Lispector conquista títulos masculino e feminino no JOER após cinco anos

Publicada em 11/08/2025 às 08h42
Após cinco anos afastado dos Jogos Escolares de Rondônia (JOER), o handebol do Colégio Clarice Lispector, de Rolim de Moura, retornou em grande estilo e conquistou o título nas categorias masculina e feminina, repetindo a dobradinha histórica.
No feminino, a conquista foi o nono título da equipe na competição (2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2025). A campanha começou com vitória sobre o Major de Porto Velho por 17 a 10. Em seguida, superou Plácido de Jaru por 18 a 7 e o CTPM de Ji-Paraná por 21 a 14, garantindo 100% de aproveitamento na fase de grupos. Nas semifinais, venceu Buritis por 21 a 15 e, na decisão, bateu novamente o Major de Porto Velho, desta vez por 23 a 19, após uma semifinal emocionante contra Pimenta Bueno, vencida por 18 a 17, com destaque para a virada nos minutos finais protagonizada por Lara Paes, a “Pitoko”.
No masculino, o Clarice Lispector conquistou o tricampeonato (2012, 2013 e 2025). A equipe estreou vencendo o Major de Porto Velho por 27 a 21 e, na sequência, derrotou o Tancredo de Cerejeiras por 28 a 20. Nas quartas de final, superou Jaru por 22 a 18 e, na semifinal, venceu Cacoal por 25 a 24, em um jogo equilibrado decidido nos minutos finais. A grande final contra Buritis foi disputada gol a gol, mas o time de Rolim de Moura soube aproveitar as oportunidades e venceu por 24 a 21.
O professor André comemorou o resultado. 'É fantástico poder voltar depois de cinco anos e conquistar essa dobradinha. Agradeço imensamente a Deus, a todos os pais que nos apoiaram, ao Colégio Clarice, à nossa diretora Mara e à minha esposa Rosani, que sempre acreditaram no projeto. Agora é trabalhar mais forte para o Brasileiro, que será em Brasília de 19 a 26 de setembro', afirmou.
