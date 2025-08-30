Cinema de animação transforma a Escola Prof. Salomão Silva em Nova Mamoré durante o FICAR

Publicada em 30/08/2025 às 10h38
Se você não vai ao cinema, o cinema vai até você. Essa tem sido a proposta da 2ª Edição do Festival Infantil de Cinema de Animação de Rondônia – FICAR, que realizou nesta semana, exibições para estudantes e educadores da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Prof. Salomão Silva, em Nova Mamoré (RO). O Ficar, que aconteceu em escolas públicas de Guajará-Mirim, Nova Mamoré e Porto Velho, é realizado pela Associação Ambientalista Verde Vida, contemplado no Edital nº 06/2024 - SEJUCEL/SIEC da Lei Paulo Gustavo.
Na programação, 12 animações nacionais foram exibidas, entre elas duas produções rondonienses que chamaram atenção dos alunos. “Nazaré: do verde ao barro”, de Juraci Júnior, narra a jornada de uma família em busca de um novo começo na Amazônia, onde encontram relações de afeto, respeito e amor pela floresta. Já em “Planeta Fome”, de Édier William, uma mulher negra e mãe solo enfrenta a miséria após perder o emprego, restando apenas a união com seu filho de 8 anos, Lucca. Inspirado em eventos reais, o curta foi um dos mais comentados entre os jovens pelo impacto direto sobre a realidade da fome no Brasil.
O estudante Miguel Santana, de 18 anos, afirmou que a força da narrativa de Planeta Fome chamou sua atenção por retratar situações muito próximas da realidade de muitas famílias brasileiras. “Ele conta a história de muitas pessoas que vivem essa situação de não ter o que comer ou onde dormir”, disse, acrescentando que a experiência de assistir aos filmes dentro da escola foi inédita e enriquecedora. “Gostei muito, aprendi mais e levo esse conhecimento para o meu dia a dia”, completou.
Já a aluna Bruna Atoé, de 16 anos, destacou a obra Oito Patas, que narra a história de Beatriz se vendo dentro de seu pior pesadelo quando uma aranha visita seu quarto, como a mais marcante. Para ela, o festival trouxe um olhar diferente para dentro da escola, onde atividades culturais desse tipo são raras. “Achei muito interessante trazer o cinema para dentro da escola. A gente nem sempre têm acesso a esse tipo de atividade”, afirmou. Segundo Bruna, iniciativas como o FICAR podem até mesmo incentivar colegas a descobrir talentos e se interessar pela área audiovisual.
O diretor da escola, Gerry Salvaterra, avaliou que a presença do festival transformou a rotina dos estudantes, que aguardavam o evento com expectativa. Segundo ele, a ação representa um ganho importante em um município com poucas opções culturais. “É uma satisfação recebê-los porque torna o dia diferente para nossas crianças e jovens. Eles estavam ansiosos pela chegada do festival e isso nos dá a chance de mostrar algo novo, fora da rotina”, afirmou. Salvaterra acrescentou ainda que a atividade pode despertar futuros profissionais: “Quem sabe, desse contato, não surge o interesse de algum jovem em seguir na área do cinema?”.
De acordo com a coordenadora do festival, Izadora Jemima, a proposta do FICAR é democratizar o acesso de crianças e adolescentes à linguagem audiovisual. Ela ressaltou que a iniciativa busca ampliar horizontes culturais. “A ideia é estimular o contato com produções de diferentes regiões do país e fortalecer a formação de um olhar crítico sobre a realidade”, afirmou.
O FICAR – Festival Infantil de Cinema de Animação de Rondônia – 2ª Edição acontece nas escolas públicas, com exibição de filmes de animação, oficina, roda de conversa e homenagem. Além de Nova Mamoré, o festival já passou por Guajará-Mirim, e segue com a seguinte programação nos próximos dias:
Dia 27 de agosto - Porto Velho - Escola Oswaldo Piana - Oficina de Pixilation (matutino) e exibição de filmes nos períodos matutino e vespertino;
Dia 28 de agosto - Porto Velho - Escola EMEF Estela de Araújo Compasso - exibição de animações nos períodos matutino e vespertino;
Dia 29 de agosto - Porto Velho - Escola Estudo e Trabalho - Período Matutino - exibição de animações; Período Vespertino - Roda de Conversa com o tema “Sobre desafios em fazer animação em Rondônia”, com os cineastas de Rondônia Juraci Júnior e Édier William e logo após homenagem ao professor e cineasta de animação Marcos Magalhães.
