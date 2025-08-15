Campus Cacoal oferta vagas para o curso de formação de cuidadoras de idosos acamados

Publicada em 15/08/2025 às 08h52
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Cacoal, por meio do Projeto Mulher de Fibra, está com inscrições abertas para o curso de Formação Continuada de Cuidadora de Idosos Acamados. O curso oferece 30 vagas de capacitação gratuitas para mulheres a partir dos 16 anos de idade e com qualquer nível de escolaridade.
As formações são presenciais, com carga horária de 39 horas, e serão realizadas na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Graciliano Ramos, localizada na Rua Professora Maria Lúcia da Silva Miler, nº 2.637, Residencial Parque Brizon, Cacoal (RO).
As aulas ocorrerão no período noturno, das 19 às 21 horas, às terças, quartas e quintas-feiras. As inscrições seguem até as 23h59 do dia 19 de agosto de 2025 e devem ser feitas de forma on-line, por meio do seguinte formulário eletrônico: https://forms.gle/pM5vBi7nXum9tSRE9
Em caso de dificuldades no preenchimento, as interessadas podem entrar em contato com a Coordenadora Márcia Tesser pelo número (69) 99303-5424 (WhatsApp). A seleção das candidatas será feita por análise documental, conforme critérios estabelecidos nos editais. Se houver cadastro reserva, a convocação ocorrerá seguindo a ordem de classificação.
Mais informações sobre as formações podem ser acessadas no Edital nº 0092/Reitoria/IFRO, de 26 de junho de 2025, por meio deste link.
Mulher de Fibra
O Projeto Mulher de Fibra é uma iniciativa do IFRO financiada por emenda parlamentar do Senador Confúcio Moura, com foco no fortalecimento da autonomia e da qualificação profissional de mulheres em situação de vulnerabilidade social. A proposta atende prioritariamente mulheres chefes de família assistidas por políticas públicas, como as vinculadas às secretarias municipais de assistência social e ao programa Bolsa Família.
