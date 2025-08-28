Breno Dias de Paula participa das festividades dos 182 anos do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB)

Publicada em 28/08/2025 às 08h00
O advogado Breno Dias de Paula, representante do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB) no estado de Rondônia, encontra-se no Rio de Janeiro para participar das solenidades em comemoração aos 182 anos de fundação do IAB, a mais antiga instituição jurídica das Américas.
A celebração marca um momento histórico para a advocacia brasileira, reunindo juristas, autoridades e representantes de todo o país em torno da tradição e do legado do Instituto, fundado em 1843, que ao longo de quase dois séculos tem desempenhado papel fundamental na defesa da ordem jurídica, da cidadania e da democracia no Brasil.
Breno Dias de Paula destaca que participar desse momento é motivo de orgulho e responsabilidade:
“O IAB é um patrimônio da advocacia e da sociedade brasileira. Estar presente nas festividades de seus 182 anos, representando Rondônia, é reafirmar nosso compromisso com a defesa da Constituição, do Estado Democrático de Direito e dos valores maiores da Justiça.”
As comemorações no Rio de Janeiro incluem sessões solenes, painéis e encontros culturais, reafirmando o protagonismo do IAB na vida jurídica nacional.
Na defesa do Estado Democrático de Direito e seus princípios fundamentais, o IAB dedica-se ao estudo do direito e à difusão dos conhecimentos jurídicos, contribuindo para o aperfeiçoamento do ensino e da pesquisa.
Além disto, tendo por objetivo promover a defesa dos interesses da Nação, da igualdade, do meio ambiente e do patrimônio cultural, artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, o IAB, por todos os meios, notadamente por meio de indicações e pareceres produzidos por seus sócios e comissões, atua no sentido de manter e aperfeiçoar a ordem jurídica legítima e democrática do País
O Instituto dos Advogados Brasileiros foi fundado em 1843 como consequência dos cursos jurídicos no Brasil e do exercício da advocacia e como a mais antiga casa de estudo do direito das Américas, a história da entidade se confude com a própria história da nação.
Ao longo de sua história participaram do Instituto ilustres juristas vinculados à formação do pensamento jurídico brasileiro e de ossas instituições públicas, dentre eles, Teixeira de Freitas, Rui Barbosa, Nabuco de Araújo, Clovis Bevilacqua e André Faria Pereira.
Atualmente o IAB corresponde à Academia da Advocacia, sendo espaço dedicado à cultura e ao debate dos grandes temas nacionais, bem como de defesa da ordem jurídica e do Estado Democrático de Direito.
