Bairro São João Bosco recebe limpeza inédita em área de preservação

Publicada em 28/08/2025 às 11h09
Definidas pelo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012), as Áreas de Preservação Permanente (APP) devem ser mantidas com vegetação nativa, inclusive em áreas urbanas. Em Porto Velho, a Prefeitura iniciou um trabalho inédito de revitalização dessas áreas, que além de preservar o meio ambiente, promove saúde pública e segurança para a comunidade.
A primeira APP contemplada foi a do bairro São João Bosco, localizada na praça Pequeno Vitor Emanuel, onde está uma das nascentes que abastecem o canal dos Tanques. Após anos de abandono, a região recebeu limpeza completa com retirada de entulhos, remoção de lixo, poda e carpina.
Segundo o secretário-executivo de Serviços Básicos, Giovanni Marini, a iniciativa é inédita e será ampliada para outros bairros da capital.
Giovanni Marini garante que a iniciativa será ampliada para outros bairros da cidade
“Nunca foi feita uma limpeza desse nível em APP. A comunidade reclamava da insegurança e do lixo acumulado. Agora vamos manter essas áreas limpas e preservadas, porque cuidar dos igarapés significa cuidar da cidade. Esse processo é de limpeza, mas também de conscientização, para mostrar que Porto Velho tem muitas belezas escondidas”, afirmou.
Para os moradores, a ação representa valorização e qualidade de vida. O empresário Alessandro Machado, que vive no São João Bosco, destacou a importância da iniciativa.
“Espero que esse trabalho seja contínuo. A Prefeitura está de parabéns, porque isso valoriza o bairro, a cidade e melhora a vida das pessoas. É isso que a população espera de uma boa gestão”, disse.
As ações de limpeza e preservação de APP seguem em andamento em todas as regiões de Porto Velho.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!