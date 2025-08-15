Atleta jaruense Thiago Cordeiro de Vito é destaque na categoria de base do futebol gaúcho

Publicada em 15/08/2025 às 08h57
O atleta jaruense Thiago Cordeiro de Vito, de 16 anos, vem sendo um dos destaques das categorias de base do clube Esportivo de Bento Gonçalves no Rio Grande do Sul, time que revelou Renato Gaúcho e o atacante Everaldo do Fluminense.
Canhoto, Thiago atua como ponta esquerda e lateral esquerdo e começou a treinar na Escolinha da AABB com o professor Marcelo.
Ele, que é filho do advogado Luciano de Vito e da empresária Tatiane Cordeiro (Tati Sushi), já foi campeão estadual rondoniense nas categorias Sub-15 e Sub-17 pelo Saint German de Ji-Paraná e dos Jogis Escolares de Rondônia (JOER) infantil nas fases municipal e regional pela escola Olga Dellaia e vice-estadual e campeão regional do JOER por Tailândia.
Também jogou na base do Esporte Clube Bahia, mas se machucou e acabou dispensado.
Jogando pelo Esportivo de Bento Gonçalves, ficou em quarto lugar no Campeonato Gaúcho, atrás apenas de Grêmio (campeão), Juventude (vice – para quem perdeu na Semifinal) e Internacional e assim se classificaram para a Copa Sul, onde só participam os 4 melhores times da região Sul (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul).
Na tarde desta quinta-feira (13), Thiago entra em campo no Estádio das Castanheiras contra o Farroupilha, em partida válida pela Copa Serrana Sub-17.
