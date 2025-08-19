Atleta jaruense Alice Akaki de 23 anos é campeã de Jiu-Jitsu em Ji-Paraná

Publicada em 19/08/2025 às 10h02
Neste final de semana, Ji-Paraná foi palco da 2ª etapa do Circuito Rondoniense de Jiu-Jitsu, evento que reuniu atletas de várias cidades do estado. Entre os destaques da competição, a jaruense Alice Akaki, de 23 anos, brilhou ao conquistar o título de campeã na categoria Pluma, logo em sua estreia em competições oficiais.
Alice realizou duas lutas e venceu ambas por finalização. Na primeira, mostrou sua especialidade ao aplicar o estrangulamento Arco e Flecha, garantindo a vitória. Já na grande final, demonstrou eficiência e determinação ao encerrar a luta em apenas 15 segundos, com a tradicional chave de braço Arm-lock, confirmando sua superioridade técnica.
A jovem atleta treina Jiu-Jitsu voltado para o MMA desde janeiro deste ano, sob orientação dos professores Jefferson Sapucaia e Yves Castro.
Feliz com a conquista, Alice dedicou o título a todos que fazem parte de sua jornada esportiva e reforçou o agradecimento à sua equipe pelo apoio recebido:
“Essa vitória não é só minha, é de todos que acreditam no meu trabalho, que treinam comigo e me apoiam diariamente. Esse é apenas o começo de uma caminhada que promete grandes conquistas.”
A conquista de Alice é motivo de orgulho para Jaru e inspira novos talentos a acreditarem no esporte como caminho de disciplina, superação e vitória.
