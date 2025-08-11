Atleta do Colégio Tiradentes garante vaga nos Jogos da Juventude 2025 em Brasília

Publicada em 11/08/2025 às 15h27
O jovem atleta Thalyson Ferreira da Silva, representante do Colégio Tiradentes da Polícia Militar – Unidade 01, brilhou no JOER – Jogos Escolares de Rondônia 2025, realizado em Ji-Paraná, e garantiu sua classificação para os Jogos da Juventude, que acontecerão em Brasília.
Competindo na modalidade Taekwondo, na categoria até 73 kg, Thalyson demonstrou talento, determinação e preparo técnico, conquistando o lugar de destaque que lhe rendeu a vaga na principal competição escolar do país.
O resultado é fruto de muito treinamento e dedicação, e reforça o protagonismo do Colégio Tiradentes no incentivo ao esporte e à formação de jovens atletas.
Os Jogos da Juventude reúnem anualmente os melhores competidores escolares do Brasil, servindo como vitrine para talentos que podem despontar no cenário esportivo nacional e internacional.
