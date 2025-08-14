Assinada a ordem de serviço para a construção do novo Centro Esportivo no bairro CTG

Por ASSESSORIA
Publicada em 14/08/2025 às 14h58
A Prefeitura formalizou, por meio da assinatura da ordem de serviço, o início do processo para a construção de um moderno Centro Esportivo no bairro CTG. O espaço será destinado a incentivar a prática de diversas modalidades, promover o lazer e oferecer novas oportunidades de integração social.
O investimento total destinado à obra é de R$ 1.462.500,00, oriundos de emenda parlamentar do Deputado Federal Thiago Flores.
O projeto prevê quadras esportivas, áreas para eventos e estrutura completa para atender atletas, jovens e famílias, fortalecendo o esporte local e contribuindo para uma vida mais ativa e saudável.
A assinatura da ordem de serviço contou com o apoio da Câmara de Vereadores.
