ASPAF e LindÁgua empatam na estreia 3ª Copa da Liga Regional Valentim de Futebol

No último sábado, o complexo Geraldão em Pimenta Bueno foi palco de um duelo emocionante entre ASPAF de Espigão D’Oeste e Lind’Água/AABB de Pimenta Bueno, válido pela 3ª Copa da Liga Regional Valentim de futebol society feminino. O jogo, que marcou a estreia das duas equipes na competição, terminou em um equilibrado 1 a 1.
A partida começou com as jogadoras da ASPAF demonstrando uma forte presença em campo. A camisa 14, conhecida como “Manu”, foi a responsável por abrir o placar após cobrança de escanteio.
No entanto, a Lind’Água/AABB não se deixou abater E seguiu pressionando, em jogado individual Mônica deixou a marcadora para trás e finalizou na saída da goleira para deixar tudo igual.
O restante do jogo foi marcado por um equilíbrio notável, com ambas as equipes criando oportunidades, mas nenhuma delas conseguiu superar as goleiras que aliás, foi um espetáculo a parte, Jheise pela ASPAF pegou até “wifi” e Rabelinho pela Lind’Água foi um verdadeiro paredão. O primeiro tempo terminou com o placar igualado, e o segundo tempo continuou na mesma tônica, com intensas trocas de passes e jogadas de ataque.
O árbitro apitou o fim da partida, e o empate foi visto como um bom resultado para ambas as equipes.
