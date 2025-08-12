Após Trump mencionar troca, UE pede respeito à integridade territorial da Ucrânia

Publicada em 12/08/2025 às 09h58
Países da União Europeia afirmaram nesta terça-feira (12) que a integridade territorial da Ucrânia tem que ser respeitada e o país deve ser incluído em qualquer conversa que sele o fim da guerra contra a Rússia.
Os europeus fizeram o apelo após o presidente dos EUA, Donald Trump, ter afirmado na segunda-feira que Kiev e Moscou terão que "trocar territórios" para encerrar a guerra na Ucrânia.
Trump e Putin devem se encontrar na sexta-feira (15) no Alasca para discutir a guerra na Ucrânia. O republicano disse que o encontro mostrará se o presidente russo, Vladimir Putin, está realmente disposto a fechar um acordo. A fala acendeu um alerta na Ucrânia e entre os europeus, que temem um acordo entre Trump e Putin pelo fim do conflito desfavorável à Europa e sem os consultar.
"Uma paz justa e duradoura, que traga estabilidade e segurança, deve respeitar o direito internacional, incluindo os princípios de independência, soberania e integridade territorial, além da regra de que fronteiras internacionais não podem ser alteradas pela força. O povo da Ucrânia deve ter liberdade para decidir seu próprio futuro. O caminho para a paz na Ucrânia não pode ser definido sem a Ucrânia", afirmaram os líderes da UE em comunicado conjunto, assinado por 26 países-membros e sem a Hungria, após cúpula de emergência.
Ao mesmo tempo, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusou a Rússia de estar preparando novos ataques, porém sem dar mais detalhes. O líder ucraniano adota uma postura de alertar Trump sobre as intenções de Putin, dizendo que o presidente russo não quer encerrar o conflito e estaria enganando o americano.
"Todos nós apoiamos a determinação do presidente Trump e, juntos, devemos construir posições que não permitam que a Rússia engane o mundo mais uma vez. Vemos que o exército russo não está se preparando para encerrar a guerra. Pelo contrário, está realizando movimentos que indicam preparativos para novas operações ofensivas", afirmou Zelensky em publicação no X nesta terça.
Trump fará uma reunião com líderes europeus e Zelensky na quarta-feira, antes do encontro com Putin.
Por enquanto, persistem na Europa temores de que o republicano possa endossar um acordo que force grandes concessões de Kiev. Por outro lado, Trump endureceu sua posição em relação a Moscou nas últimas semanas ao permitir que mais armas americanas cheguem à Ucrânia e ameaçar impor tarifas aos compradores de petróleo russo.
Ucrânia e Rússia têm suas próprias demandas para aceitar um cessar-fogo. A maioria delas é inconciliável, como a disputa por territórios que a comunidade internacional reconhece como ucranianos. Veja abaixo o que cada país quer para encerrar o conflito.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!