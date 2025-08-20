Após saída da Globo, Rodrigo Bocardi anuncia novo projeto: “Vocês estão dispostos?”

Publicada em 20/08/2025 às 15h22
O jornalista Rodrigo Bocardi apresentou oficialmente seu novo projeto, o BocaTV, primeiro passo profissional após sua saída da Globo em janeiro, onde trabalhou por 25 anos. A novidade foi anunciada nas redes sociais e, segundo ele, o canal será voltado à interação direta com o público.
A data de estreia ainda não foi definida, mas Bocardi adiantou que os próximos dias trarão mais detalhes. “Este canal leva o meu nome, mas ele é nosso. Ele existe por conta de vocês, foi pensado por causa da demanda de vocês. Que ele só funciona se todos nós estivermos juntos. Vocês estão dispostos? Fiquem ligados que o BocaTV tá chegando”, disse em vídeo publicado online.
O ex-apresentador do Bom Dia São Paulo também reforçou que o projeto só fará sentido com a participação ativa da audiência. “BocaTV, o canal que dá voz a você”, completou.
Bocardi deixou a Globo após ser desligado por descumprimento de normas éticas, em decisão justificada pela emissora como relacionada a questões de compliance. Desde então, ele tem usado as redes sociais para compartilhar ideias e manter contato com seguidores.
