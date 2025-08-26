Após mais de uma década, USF Três Marias é entregue à comunidade; Léo Moraes diz que entrega representa uma grande conquista

Publicada em 26/08/2025 às 08h49
O final da tarde desta segunda-feira (25) ficará marcado na memória das comunidades dos bairros Três Marias, Lagoinha e adjacências. Depois de 13 anos de espera, a Prefeitura de Porto Velho entregou oficialmente a Unidade de Saúde da Família (USF) Três Marias.
Morador do bairro Lagoinha há mais de 30 anos, Ricardo Souza de Oliveira destacou a emoção de ver o sonho da comunidade realizado.“Sempre tivemos que ir longe para buscar atendimento. Esse prédio chegou a ser furtado, mas eu nunca perdi a esperança de vê-lo funcionando. Agora temos a oportunidade de ver a Prefeitura fazer acontecer. Estamos muito felizes e ansiosos pelo atendimento”, relatou o morador.
Localizada na rua Daniela, nº 1515, zona Leste da capital, a unidade contará com uma equipe de mais de 50 profissionais, com capacidade para atender cerca de 16 mil usuários do sistema municipal de saúde. O prédio passou por duas reformas após sofrer depredações e chegou a ser inaugurado em outras ocasiões, mas nunca entrou em funcionamento. Agora, com a abertura definitiva, a comunidade terá acesso a atendimento humanizado e contínuo.
De acordo com o prefeito Léo Moraes, a entrega representa uma grande conquista e reflete o trabalho intenso da equipe da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa). “Essa obra começou em 2011, foi reinaugurada em 2024 sem insumos, sem equipamentos, mas agora é uma entrega real. Não é apenas cimento e tijolo, é atendimento digno à sociedade. São quatro equipes de clínicos, quatro de odontólogos, além de toda a estrutura da saúde primária. Superamos um drama vivido em Porto Velho, que já foi considerada a pior capital em saúde pública do país”, destacou o prefeito.
Para o superintendente do Ministério da Saúde em Rondônia, Sid Orleans, a atual gestão municipal deu exemplo com a entrega da unidade. Ele afirmou que há alinhamento entre o Governo Federal e a Prefeitura de Porto Velho nas ações voltadas à saúde.
“Estamos expandindo o programa de Saúde da Família no município, e esta unidade já está apta a receber profissionais do programa Mais Médicos. Além disso, o prefeito tem apresentado novas propostas ao Ministério da Saúde, e, junto com o ministro Alexandre Padilha, seguimos firmes para trazer o máximo de serviços à população por meio dessa nova unidade”, disse Orleans.
Segundo o secretário municipal de Saúde, Jaime Gazola, a entrega representa um ato histórico para a capital. “Estamos abrindo um serviço que vai atender a uma área onde mais de 15 mil pessoas estavam desassistidas. É um dia histórico, em que essa comunidade finalmente terá a melhoria na qualidade de vida e o olhar da saúde que sempre mereceu”, ressaltou Gazola.
A Unidade de Saúde da Família Três Marias começa a funcionar a partir das 7h desta terça-feira (26), com atendimentos de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h.
