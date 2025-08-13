Alunos da Escolinha do Cedel BNH participam de atividades junto com os pais

Publicada em 13/08/2025 às 15h09
No último final de semana, a Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), em Ji-Paraná, foi palco de uma confraternização especial reunindo alunos e familiares da Escola de Futebol TFC e da Escolinha Cedel BNH, projeto desenvolvido pela Secretaria Municipal de Esportes (Semes).
A programação contou com jogos amistosos e um animado torneio de pênaltis entre alunos e pais, proporcionando momentos de lazer, integração e emoção. A atividade foi realizada em comemoração ao Dia dos Pais, fortalecendo os laços entre famílias e incentivando a prática esportiva.
A Escolinha de Futebol Cedel BNH, comandada pelo professor Tatau, integra as ações da Semes para levar esporte e lazer a todos os bairros de Ji-Paraná. As aulas acontecem às segundas-feiras, das 15h às 17h15, às terças-feiras, das 8h às 9h30, e aos sábados, das 8h às 10h30.
O projeto atende crianças e adolescentes de 7 a 17 anos. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas nos dias e horários de treino, diretamente com o responsável.
