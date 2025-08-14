PRODUÇÃO LEITEIRA

Acadêmicas de Zootecnia do Campus Cacoal participam do 20º Concurso Leiteiro Regional de Ariquemes

A participação envolveu dez alunas e professores, junto a organizadores, pecuaristas e técnicos ligados à cadeia produtiva do leite, além de produtores rurais, profissionais do setor e a população