Acadêmicas de Zootecnia do Campus Cacoal participam do 20º Concurso Leiteiro Regional de Ariquemes

Estudantes do curso de Bacharelado em Zootecnia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Cacoal, participaram, entre os dias 27 e 30 de julho de 2025, do 20º Concurso Leiteiro Regional de Ariquemes, realizado no Parque de Exposições da Associação dos Pecuaristas de Ariquemes (APA), durante a 40ª Expoari (Exposição Agropecuária de Ariquemes) e a Agroari 2025 (Feira do Agronegócio de Ariquemes). A atividade integrou o projeto de extensão “Zootecnia em Ação na Agroari”, vinculado ao processo de curricularização da extensão no curso.
A participação envolveu dez alunas e professores, junto a organizadores, pecuaristas e técnicos ligados à cadeia produtiva do leite, além de produtores rurais, profissionais do setor e a população em geral. As estudantes atuaram como fiscais de ordenha, controlaram tempo, conferiram marcas, deram apoio técnico a produtores, avaliaram animais, atualizaram pontuações, realizaram manutenção de instalações e registraram as atividades. Também concederam entrevistas para TV e redes sociais, ampliando a divulgação do projeto.
Segundo a Professora Larissa Reinicke, “essa vivência permite que as alunas compreendam, de maneira aplicada, diversos aspectos da produção leiteira, desde o manejo técnico até a interação com produtores, órgãos públicos e organizações do setor. É uma oportunidade única de aprendizado e integração com a comunidade rural”. A coordenadora da atividade ainda explica que o projeto “Zootecnia em Ação na Agroari” buscou aliar teoria e prática, contribuindo para o desenvolvimento de competências profissionais e fortalecendo a relação do IFRO com a comunidade produtora, em alinhamento às diretrizes da curricularização da extensão.
Para o Gerente Regional da Emater no Vale do Jamari, André Castro, “a presença das alunas do IFRO no concurso leiteiro foi fundamental para o sucesso do evento. Elas mostraram competência, comprometimento e profissionalismo em todas as etapas”. Ele acrescentou que a parceria foi essencial “especialmente na execução do Concurso Leiteiro, e as acadêmicas contribuíram bastante conosco. É sempre importante ter esse intercâmbio entre a comunidade acadêmica, os produtores e a assistência técnica, para que todos nós consigamos falar a mesma língua, e no final de contas o nosso objetivo comum é atender bem o produtor, promover o bem-estar animal, melhorar a produtividade e garantir a sustentabilidade das atividades que os produtores desenvolvem”.
