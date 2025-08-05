5 empresas privadas que oferecem cursos gratuitos de inglês em 2025

Publicada em 28/08/2025 às 09h06
O inglês continua sendo uma das habilidades mais valorizadas no mercado de trabalho e na vida acadêmica. Por isso, diversas empresas privadas têm investido em iniciativas que democratizam o acesso ao aprendizado do idioma — seja por meio de parcerias com plataformas educacionais ou com programas próprios. Abaixo, listamos cinco dessas iniciativas que podem ajudar quem está em busca dos melhores cursos de inglês online para começar ou se aprimorar no idioma em 2025.
1. Claro
A Claro oferece cursos gratuitos de inglês em parceria com plataformas digitais, como parte do seu compromisso com inclusão digital e educação. Além disso, os conteúdos em inglês disponíveis na Claro TV+ e no app Claro Kids contribuem para que crianças e jovens tenham contato com o idioma desde cedo, de maneira lúdica e acessível. O atendimento Claro, disponível em diferentes canais, facilita a adesão e o acompanhamento dessas ofertas educacionais, garantindo uma jornada fluida para quem deseja aprender mais.
2. Busuu
A plataforma Busuu permite o aprendizado de inglês com suporte de falantes nativos e conteúdos interativos. Apesar de ter planos pagos, a versão gratuita oferece recursos suficientes para quem está começando. A proposta da empresa é unir tecnologia e aprendizado personalizado para acelerar o domínio do idioma.
3. Kultivi
A edtech brasileira Kultivi oferece um curso completo de inglês, do básico ao avançado, com videoaulas gratuitas e emissão de certificado. O acesso é 100% online e livre, tornando-se uma alternativa para quem deseja autonomia nos estudos e flexibilidade de horários.
4. IFRS (Instituto Federal do Rio Grande do Sul)
O IFRS disponibiliza, por meio de seu ambiente virtual de aprendizagem, módulos gratuitos de inglês que abordam vocabulário, expressões e temas do cotidiano. Os cursos são autoinstrucionais e abertos à população em geral, com conteúdos voltados tanto para iniciantes quanto para quem já tem familiaridade com o idioma.
5. English Live (promoções pontuais)
Apesar de ser uma plataforma tradicionalmente paga, a English Live frequentemente lança campanhas promocionais com acesso gratuito a alguns de seus módulos. É uma oportunidade de conhecer a metodologia e decidir pela continuidade com base na experiência prática.
Seja por meio de plataformas especializadas ou integradas a serviços de telecomunicação, essas empresas estão transformando o acesso ao ensino de idiomas.
