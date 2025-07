PALESTRA

Uma palestra, um propósito: TCE-RO vive dia histórico de inspiração e engajamento coletivo

Auditório cheio, olhos atentos e corações tocados. A manhã do dia 30 de julho de 2025 ficará marcada como um ponto de virada na cultura organizacional do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO).