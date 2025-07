Tempo

PREVISÃO DO TEMPO: segunda-feira (28) com pancadas de chuva no Norte

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 19°C em Palmas, enquanto a máxima pode atingir 36°C em Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 45% e 100%, com os menores índices nas áreas mais secas do Tocantins e do sul do Amazonas.