Startup de Rondônia apoiada pelo Sebrae é selecionada em edital nacional para impulsionar o turismo inclusivo

Por sebrae

Publicada em 07/11/2026 às 08h50

Uma startup de Rondônia apoiada pelos programas Sebrae Startups e Inova Amazônia foi selecionada no Edital E-commerce.BR 2026, iniciativa da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), em parceria com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). A proposta, intitulada Marketplace de Turismo Receptivo Inclusivo, está entre as escolhidas para receber apoio destinado à transformação digital de micro e pequenas empresas.

A iniciativa prevê a criação de uma plataforma de comércio eletrônico voltada ao turismo receptivo com foco em acessibilidade e inclusão. A solução deverá conectar atrativos turísticos, meios de hospedagem, guias, artesãos e experiências comunitárias, ampliando a inserção de pequenos empreendedores no mercado digital.

Idealizador do projeto, Daniel Carlos Eggers destaca que a seleção representa o reconhecimento do potencial inovador da região.

"A aprovação demonstra que Rondônia tem capacidade para desenvolver soluções tecnológicas alinhadas às necessidades do mercado e ao desenvolvimento sustentável. O apoio recebido por meio dos programas do Sebrae foi fundamental para transformar a ideia em um modelo de negócio competitivo e escalável", afirma.

O projeto alcançou 189,67 pontos na etapa classificatória do edital, garantindo vaga entre as propostas selecionadas para receber recursos financeiros e suporte metodológico.

Inovação que gera oportunidades

Para o coordenador de Inovação do Sebrae em Rondônia, Rangel Miranda, o resultado reforça a evolução do ecossistema de startups no estado.

"A conquista mostra que os empreendedores rondonienses estão preparados para disputar espaço em iniciativas nacionais de alto nível técnico. O Sebrae tem trabalhado para fortalecer esse ambiente de inovação, conectando negócios a programas, capacitações e oportunidades que ampliem sua competitividade", destaca.

Além do projeto selecionado, Rondônia também teve a proposta Growth GPS classificada e habilitada no edital, evidenciando o crescimento do número de soluções tecnológicas desenvolvidas no estado para apoiar micro e pequenas empresas.

O Edital E-commerce.BR 2026 busca apoiar projetos voltados ao desenvolvimento de soluções de comércio eletrônico, transformação digital e inclusão produtiva. A iniciativa prioriza ações capazes de ampliar o acesso de micro e pequenos negócios às oportunidades geradas pela economia digital.

Informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).