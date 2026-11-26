Por Camila Pinheiro

Publicada em 26/11/2026 às 08h15

A Reforma da Previdência dos servidores públicos municipais foi tema de uma reunião realizada na tarde de terça-feira (24), em Porto Velho, entre o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO) e representantes de outras entidades sindicais e conselheiros do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho (IPAM).

A reunião teve como objetivo iniciar um diálogo entre as entidades representativas dos servidores e a administração do instituto, buscando discutir os possíveis impactos das mudanças previdenciárias e construir alternativas que reduzam os prejuízos à categoria.

A presidenta do sindicato, Dioneida Castoldi, esteve presente e sinalizou preocupação com os efeitos que as novas regras poderão provocar na vida funcional e previdenciária dos servidores, especialmente daqueles que dedicaram décadas de trabalho ao serviço público municipal.

A discussão sobre o equilíbrio financeiro e a sustentabilidade do IPAM precisa considerar também a valorização e o respeito aos trabalhadores. O sindicato defende que as mudanças não resultem na transferência de toda a responsabilidade financeira para os servidores, nem representem a perda de direitos já conquistados.

As entidades deverão se reunir novamente e trazer respostas nos próximos dias.

O SINTERO continuará acompanhando atentamente a situação e seguirá lutando pelos direitos dos servidores e servidores públicos de Porto Velho.