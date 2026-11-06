Proposta do senador eleito Bruno Scheid para conceder florestas públicas, combater abandono e gerar receita em Rondônia será executada por Marcos Rogério

Por Assessoria

Publicada em 06/11/2026 às 08h10

O senador eleito Bruno Scheid (PL) defende a concessão de florestas públicas estaduais à iniciativa privada como instrumento para enfrentar o abandono dessas áreas, fortalecer a proteção ambiental e gerar receita para Rondônia. Segundo Scheid, a proposta foi elaborada por ele e incorporada pelo governador eleito Marcos Rogério (PL) ao plano de governo, com o compromisso de executá-la na próxima gestão.

“Rondônia não pode continuar convivendo com reservas abandonadas, vulneráveis à invasão e ao desmatamento ilegal. Precisamos de um modelo que coloque responsabilidade sobre essas áreas, fortaleça sua proteção e gere receita para o estado. Foi por acreditar nesse caminho que pedi a inclusão da proposta no plano de governo de Marcos Rogério”, afirma Scheid.

A posição defendida pelo senador eleito é que a participação privada, associada ao manejo sustentável, dê às florestas uma estrutura de gestão capaz de conciliar conservação e atividade econômica. Para Scheid, a proteção ambiental precisa sair do papel e contar com instrumentos que assegurem cuidado permanente com o patrimônio natural de Rondônia.

O plano de governo prevê a concessão de florestas públicas estaduais para manejo florestal sustentável, alinhada ao Plano Anual de Outorga Florestal. O documento também estabelece a criação do Selo Verde Rondônia, com certificação de origem e legalidade florestal e rastreabilidade digital, além de mecanismos de aproveitamento da biomassa e créditos de carbono.

Ao defender a implementação da proposta, Scheid coloca a proteção das florestas e a geração de receita como objetivos de uma mesma política. A iniciativa busca transformar o patrimônio florestal de Rondônia em fonte de desenvolvimento, com atividades legais, empregos e responsabilidade pela conservação das áreas concedidas.