Por Professor Nazareno

Publicada em 06/11/2026 às 08h40

Luiz Inácio Lula da Silva será presidente do Brasil pela quarta vez. Nesta eleição votei “meio forçado” nele, pois não havia outro candidato melhor. Precisávamos tirar os Bolsonaro, “família de víboras”, do poder. Tínhamos que exorcizar a hipnose que o “grande imbecil”, mesmo preso e cumprindo pena, ainda exerce sobre grande parcela da sociedade brasileira. Com 81 anos e muita experiência política acumulada, Lula tem que sair de cena, pois para muitos cidadãos pobres desse país ele já fez o que pôde. Devia ser agraciado com o Prêmio Nobel da Paz e se aposentar o mais depressa possível. Para o bem de sua saúde, dos seus seguidores e correligionários e também, principalmente, dos seus opositores. “O Lula já deu o que tinha de dar”. Nas próximas eleições vou torcer para que a direita assuma o poder, mas sem ódio e nem ressentimentos. Tudo na dialética.

Não tenho e nem nunca tive raiva ou ódio da direita e mesmo da extrema-direita. São posições políticas importantes com as quais não concordo. Mas no jogo democrático elas são cruciais para ajudar na fiscalização dos governos de esquerda. Não se pode governar sem oposição, sem fiscalização, senão vira uma ditadura. O que eu não quero, não gosto e abomino é o bolsonarismo, pois isso não é uma posição político-ideológica. O bolsonarismo mostra ser ódio puro, vingança, negacionismo, mentiras, perseguição, ditadura, deboche, militarismo e apologia à censura e principalmente à tortura de oposicionistas. Bolsonarismo é fascismo! Nazismo! É uma doença! Já Lula e o PT, que também têm coisas ruins, se aliaram aos reacionários, criaram pedágios e privatizaram empresas. Agora mesmo, petistas já estão “se aliando” ao Centrão, a desgraça do Brasil.

Lula já vai para o quarto mandato como presidente do país e a dura realidade de “Casa Grande & Senzala” praticamente nunca mudou por aqui: poucos com tudo e a maioria sem nada. Lula já devia ter implantado o comunismo no Brasil. Lula, implante imediatamente o comunismo aqui para o bem de todos e para a felicidade geral da nação! Comece estatizando todas as empresas que foram privatizadas. Se a Energisa for devolvida para a Ceron e para os rondonienses, as nossas contas de energia elétrica vão diminuir pela metade em Rondônia. Aqui pagamos vergonhosamente uma das taxas de energia mais caras do Brasil. O criminoso pedágio da BR-364 devia ser extinto. Se fôssemos uma nação comunista, duvido que Bolsonarópolis não tivesse um bom porto rampeado no rio Madeira, oferta de água e esgotos e um bom hospital de pronto-socorro!

Com o comunismo, o aeroporto de Bolsonarópolis, por exemplo, seria devolvido ao povo ou mesmo ao Estado e as passagens aéreas ficariam muito mais abundantes e menos caras. Cuidado: não falo aqui da China, da Coreia do Norte, Venezuela, Cuba ou outro país que se diz comunista. Esses países nunca foram comunistas. Falo de sociedades “quase perfeitas” como Alemanha, Suécia, Finlândia, Noruega, Dinamarca, Singapura, Suíça, dentre outros que, apesar de serem capitalistas, funcionam como no comunismo de verdade. Lula é muito frouxo: mude a cor da nossa bandeira, homem! Ela tinha que ser vermelha em homenagem ao pau-brasil. É bem verdade que o PT e os esquerdistas já fizeram “raríssimas” coisas nesse sentido. Mas é muito pouco ainda! Cobre mais impostos dos ricos! Desligue-se do Centrão, da direita e da extrema-direita. Essa gente só explora e quer a desgraça dos pobres. Lula tem que fazer um governo da maioria: o povo.

*Foi Professor em Porto Velho.