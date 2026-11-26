Por Professor Nazareno

Publicada em 26/11/2026 às 08h10

Será que alguém entende a política de Rondônia? Acredito que poucas pessoas, instruídas ou não, conseguem compreender como se faz política neste distante e atrasado rincão do país. O site Tudorondonia.com colocou, já há meses, em sua página inicial uma espécie de banner com uma contagem regressiva: faltam tantos meses e tantos dias para o fim do governo Marcos Rocha, o atual governador. Não sei o porquê deste site agir dessa forma, mas tem-se percebido que muita gente por aqui também não vê a hora deste governo sair de cena. A atual administração estadual é considerada um desastre total para muitos rondonienses, tanto da capital como os do interior, que elegeram e reelegeram esse coronel bolsonarista para lhes administrar. Mesmo assim, já votaram noutro bolsonarista, e em primeiro turno, para comandar a província pelos próximos quatro anos. Entenderam?

Nem eu. Se um bolsonarista não teve, segundo se diz, experiência suficiente para administrar o Estado, por que outro político, também bolsonarista, teria? E Marcos Rocha pode mesmo ter feito um governo fraco, pois ele próprio não quis testar nas urnas a sua popularidade e por isso não se candidatou a nada em 2026. Abriu mão de ser um possível senador da República ou até mesmo deputado federal. Rocha prometeu construir um novo hospital de pronto-socorro em Bolsonarópolis, a suja e imunda capital do Estado, e não o fez. Quase todos os políticos até prometem isso, mas em 8 anos consecutivos de um governo meia-boca a única coisa que fez foi inaugurar uma pedra no lugar do hospital. O governador gosta muito de viajar para o exterior. Ele teria passado 227 dias fora daqui e viajou para pelo menos 18 países em três continentes. E quanto se gastou em diárias?

O governador de Rondônia viajou para destinos como os Estados Unidos, China, Japão, Israel, Bolívia, Peru, Azerbaijão, Egito, Emirados Árabes Unidos, Singapura e Turquia. Ele participou, por exemplo, das seis últimas edições da COP, a Conferência da ONU sobre mudanças climáticas. Na última, em Antalya na Turquia, foi substituído não pelo vice-governador em exercício, Sérgio Gonçalves, mas pelo presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano. Ao participar de tantas conferências de mudanças climáticas, presume-se que Rocha seja um defensor ferrenho do meio ambiente, e pode até ser, mas por que seu substituto revogou um decreto estadual de 1991, assinado pelo ex-governador Osvaldo Piana, que suspendia a garimpagem e a extração de minérios num trecho do rio Madeira? Como defender a atividade garimpeira (com mercúrio e tudo) numa COP?

Rondônia é um dos quintais do agronegócio antiambiental e sempre votou na extrema-direita reacionária, como ficou provado nas últimas eleições. Por isso, a classe política deveria beneficiar seus eleitores e rever as ações para inserir este rincão numa realidade melhor. Como entender políticos que trabalham contra o povo que os elegeram? Em Rondônia é assim! Precisamos que se reveja a questão para baratear as passagens aéreas daqui. Queremos um novo porto no rio Madeira. Todo mundo gostaria de ter água, esgotos e saneamento básico em Bolsonarópolis e melhor qualidade de vida para a cidade. E o hospital de pronto-socorro vai sair? Nada de pedágio na BR-364. É tudo muito surreal na política daqui. Rondônia não é para amadores: é comum senador virar deputado estadual e teve até um que foi metralhado no meio da rua. Espera-se que nenhum site ponha banner com contagem regressiva após o dia 6 de janeiro de 2027.

*Foi Professor em Porto Velho.

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