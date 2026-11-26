Por Natalino FS

Publicada em 26/11/2026 às 08h31

Atendendo a uma solicitação dos desportistas, a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semes), está realizando a reforma da pintura do Estádio Municipal Antônio Bianco, o Biancão. Os trabalhos têm previsão de conclusão até o final de novembro e contam com investimento do município, por meio do programa Contrata Jipa.

Considerado um dos principais equipamentos esportivos de Rondônia, o Estádio Biancão está recebendo melhorias na pintura das arquibancadas e dos alambrados. A iniciativa contribui para a valorização do espaço, oferecendo um ambiente mais agradável aos torcedores e melhores condições para receber o público durante as competições esportivas.

De acordo com o secretário municipal de Esportes, Alessandro Barroso, a expectativa é concluir os serviços nos próximos dias, deixando o estádio preparado para o calendário esportivo do próximo ano. “Nosso estádio precisa estar pronto para os grandes jogos que vamos receber já no início do ano. O nosso Ji-Paraná Futebol Clube vai precisar do estádio para disputar seus jogos pelo Campeonato Estadual”, destacou o secretário.

O programa Contrata Jipa foi lançado em março de 2025 pela Prefeitura de Ji-Paraná, com o objetivo de facilitar a contratação de Microempreendedores Individuais (MEIs) para a execução de pequenos serviços e manutenções em espaços públicos, como os realizados no Estádio Biancão.

Alessandro Barroso ressaltou a importância do programa para dar mais agilidade aos serviços realizados pelo município. “Na época, nós já sabíamos do grande potencial do programa. Hoje, graças a esse programa, o serviço destravou e anda muito mais rápido”, frisou.

A reforma reforça o compromisso da administração municipal com a valorização dos espaços esportivos e o fortalecimento do esporte em Ji-Paraná, garantindo melhores condições para atletas, torcedores e toda a população.