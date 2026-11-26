Por ASSESSORIA

Publicada em 26/11/2026 às 08h29

Processo é voltado para pré-matrícula de alunos na Educação Infantil e Ensino Fundamental I e II e será encerrado no dia 30 de dezembro

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Educação – Semed, informa que a Chamada Escolar para o ano letivo de 2027 será realizada entre os dias 14 e 30 de dezembro. O procedimento é destinado a alunos que precisam ser matriculados nas modalidades Pré-Escola e Ensino Fundamental I e II.

A Chamada Escolar funciona como uma pré-matrícula digital e deve ser realizada por meio do link https://jaru.ieducar.com.br/pre-matricula-digital/

Para preencher o cadastro, os pais ou responsáveis deverão ter em mãos documentos de identificação próprios e do aluno. Também será necessário informar se a criança possui alguma necessidade especial.

Famílias que não possuem acesso à internet ou que tenham dificuldades para realizar o cadastro podem procurar a escola municipal mais próxima de sua residência, onde poderão receber auxílio para aderir à Chamada Escolar.

As matrículas e rematrículas acontecerão conforme as datas do cronograma abaixo:

- 1º de dezembro: atendimento presencial para rematrículas de alunos especiais da Educação Infantil, Creche e Pré-Escola.

- De 2 a 11 de dezembro: rematrículas presenciais dos alunos da Educação Infantil, Creche e Pré-Escola que estudaram nas unidades escolares municipais em 2026.

- 28 de dezembro: rematrículas dos alunos especiais do Ensino Fundamental I e II.

- 29 e 30 de dezembro: rematrículas dos alunos do Ensino Fundamental I e II que estudaram em unidades escolares municipais em 2026.

- 06 de janeiro de 2027: matrículas de novos alunos da Pré-Escola e Ensino Fundamental I e II de acordo com a Chamada Escolar.