Prefeitura de Jaru finaliza pavimentação de mais três ruas no Setor 7

Por assessoria

Publicada em 07/11/2026 às 09h01

A Prefeitura de Jaru concluiu, nesta sexta-feira (06), a pavimentação asfáltica de mais três trechos de vias urbanas, localizados nas ruas Paraná, Emílio Moreti e na avenida Dom Pedro I, no Setor 07.

A obra integra o projeto de ampliação da infraestrutura e melhoria da mobilidade urbana do município e faz parte do programa Asfalta Jaru, executado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – Seminsp com recursos financeiros, servidores e maquinários próprios da Prefeitura.

O prefeito Jeverson Lima destacou que, nos últimos dois anos, mais de 50 quilômetros de vias urbanas receberam pavimentação asfáltica em Jaru. “São inúmeros investimentos realizados pela administração municipal que têm como objetivo garantir melhores condições de tráfego, mais segurança para motoristas e pedestres, além de aumentar a qualidade de vida da população e contribuir para o desenvolvimento da cidade”, explicou.