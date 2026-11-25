Por Assesoria

Publicada em 25/11/2026 às 10h01

A equipe de Pontes da SEMADER segue em campo garantindo o ir e vir de quem vive e produz na zona rural de Espigão d’Oeste. Desta vez, os serviços de recuperação contemplaram mais uma ponte na Linha Rio da Pata, na região do Pacarana.

Manter a malha viária rural em boas condições é um desafio diário: o município conta com mais de 1.000 travessias entre córregos e rios, e a madeira ainda é a principal matéria-prima utilizada nessas estruturas. Mesmo diante das dificuldades de acesso e fornecimento desse material, nossos servidores seguem firmes, trabalhando com dedicação e compromisso em prol da nossa gente.

Mais segurança para o transporte escolar, para o escoamento da produção e para as famílias que dependem dessas rotas todos os dias.