PMRO realiza, em Cacoal, o 4º Workshop de Comandantes de Frações da Polícia Militar de Rondônia

Por Lenilson Guedes / PMRO

Publicada em 04/11/2026 às 13h40

A Polícia Militar de Rondônia (PMRO) realiza, de 4 a 7 de outubro de 2026, no Cacoal Selva Park, em Cacoal, o 4º Workshop de Comandantes de Frações. O encontro reúne comandantes de frações para discutir desafios operacionais, liderança, representatividade e o fortalecimento da atuação policial militar junto à sociedade.

Durante a abertura do evento, o comandante-geral da PMRO, coronel PM Glauber Souto, destacou a importância dos comandantes de frações, ressaltando que esses profissionais estão na linha de frente e mantêm contato mais próximo com a população.

Segundo o comandante-geral, a origem dos encontros surgiu a partir de uma visita ao distrito de Nova Califórnia. Inicialmente, a proposta estava voltada à capacitação dos comandantes. Posteriormente, a Corporação ampliou os investimentos na valorização e no desenvolvimento pessoal desses profissionais.

“Hoje, estamos diante de novos desafios e de uma proposta diferente, que envolve o cenário político das Polícias Militares e a participação dos comandantes de frações nesse contexto. É um desafio novo e ousado, que pretendemos discutir e construir coletivamente”, destacou Glauber Souto.

De acordo com o comandante-geral, o IV Workshop tem uma temática que aborda o contraste entre a natureza permanente da Instituição Militar, fundamentada em valores, hierarquia, disciplina, identidade e continuidade, e uma sociedade marcada por mudanças rápidas e relações cada vez mais dinâmicas.

As atividades buscam estimular reflexões sobre a preservação da identidade militar, o fortalecimento da coesão institucional e do sentimento de pertencimento, o exercício da liderança e a construção de canais legítimos de interlocução e representação profissional.

Programação

Entre os temas apresentados no primeiro dia estão: integração e enfrentamento às facções criminosas, com foco nas ações de inteligência e na integração institucional, pelo tenente-coronel PM Araújo; tecnologia, pessoas e processos: transformação digital na Polícia Militar, com o tenente-coronel PM Marink; construção de legislações e representatividade junto ao Poder Legislativo, com o sargento PM Paulo; e “Decifre Pessoas e Influencie Resultados: o Poder da Comunicação em Tempos de Mudanças”, com o 1º sargento PM Magna.

Fotos: cabos PM Jornan e Tiago