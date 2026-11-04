Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares terminam noivado após três anos e meio juntos, diz jornal

Por BNEWS

Publicada em 04/11/2026 às 14h04

Marina Ruy Barbosa está solteira. A atriz e o empresário Abdul Fares colocaram fim ao relacionamento de aproximadamente três anos e meio, segundo informações do jornal Extra. O término encerra um noivado que começou em outubro de 2023, apenas seis meses depois do primeiro beijo do casal, e acontece após uma sequência de sinais de afastamento que já alimentavam especulações sobre a relação.

De acordo com a publicação, os dois tentaram superar uma nova crise, mas a agenda profissional intensa de Marina e os problemas jurídicos enfrentados pelo empresário acabaram aumentando a distância entre eles. O relacionamento teria chegado ao fim há pelo menos dois meses, em uma separação descrita como amigável.

Um dos detalhes que chamaram atenção durante o período de desgaste foi o sumiço do anel de noivado da atriz. A joia, avaliada em US$ 1 milhão — cerca de R$ 6 milhões —, também apareceu em um processo envolvendo a família de Abdul.

Anel de R$ 6 milhões apareceu em disputa familiar

A crise anterior do casal ganhou repercussão no fim de 2024, quando vieram à tona informações sobre uma disputa empresarial entre Abdul e o próprio pai, Jamel Fares, sócio-fundador da rede de varejo Marabraz.

Na ação judicial movida pelo então sogro de Marina, fotografias do anel de noivado foram incluídas como parte de documentos relacionados ao estilo de vida do empresário. A joia tem formato navete e é cravejada de diamantes. Segundo o Extra, o acessório foi presenteado à atriz durante uma viagem rápida a Dubai.

Com o passar do tempo, Marina deixou de aparecer usando o anel. Outro sinal de distanciamento foi a ausência de registros públicos ao lado de Abdul. O último momento em que os dois foram fotografados juntos teria sido na festa de aniversário da atriz, realizada em um karaokê, em São Paulo.

Viagens e eventos sem o empresário aumentaram rumores

Desde julho, Marina também passou a aparecer sozinha em compromissos públicos. A atriz viajou para o Festival de Veneza, na Itália, sem a companhia do então noivo e, mesmo em eventos realizados em São Paulo, onde Abdul mora, não foi vista ao lado dele.

Em uma das últimas aparições, quando recebeu uma homenagem, a ruiva chegou e deixou o local sozinha — e sem o anel de noivado.

Enquanto estiveram juntos, Marina e Abdul mantiveram o relacionamento longe dos holofotes. A discrição foi uma característica da relação, que teve poucos registros compartilhados nas redes sociais. A postura também refletia a decisão da atriz de preservar a vida pessoal após a exposição de seu casamento anterior com Alexandre Negrão.

Polêmica política colocou vida pessoal da atriz no centro das atenções

O fim do noivado vem à tona em meio a outra turbulência na vida pública de Marina. Nos últimos dias, a atriz passou a ser alvo de comentários após a circulação de prints de uma conversa privada com a empresária e influenciadora Nati Vozza.

As mensagens, divulgadas nas redes sociais, apontaram um desentendimento relacionado ao posicionamento político da artista. A repercussão também trouxe à tona especulações sobre o afastamento de Marina e Luma Costa, amiga de longa data da atriz. Luma, porém, negou que a decisão de deixar de seguir a ruiva tivesse sido motivada por divergências políticas e afirmou que existe outro desentendimento entre elas.

Camila Queiroz também foi citada na onda de unfollows, mas negou envolvimento na confusão. Em meio à repercussão, Marina ainda teve seu nome associado ao jogador Vini Jr. após os dois começarem a se seguir no Instagram. A mãe da atriz, Gioconda Ruy Barbosa, negou qualquer romance e afirmou que o atleta é seu vizinho.

Segundo o Extra, o relacionamento de Marina com Abdul terminou de forma amigável, mas o empresário ainda não se manifestou publicamente sobre o fim do noivado.