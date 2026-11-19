Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 19/11/2026 às 15h38

Durante a Audiência Geral, evento em que o papa se encontra com os fiéis na Praça de São Pedro, no Vaticano, nesta quarta-feira (18), um momento inusitado chamou a atenção das pessoas que acompanhavam a cerimônia e, posteriormente, ganhou destaque nas redes sociais: o próprio Papa Leão 14 segurando um bebê vestido com uma roupas litúrgicas como as dele.

Nos vídeos e nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento em que os seguranças levantam a criança e a levam até o pontífice, que a abençoa. O bebê é brasileiro, chama-se Miguel, tem cinco meses e é de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

Segundo relato da mãe, a farmacêutica Mariana Accari, ela e a família chegaram por volta das 7h no Vaticano (3h no horário de Brasília) para aguardar a chegada do papa. Quando o segurança pegou a criança e a levou até Leão 14, Mariana contou ao site Só Notícia Boa que ficou emocionada.

Em uma publicação no Instagram, a farmacêutica descreveu os sentimentos que estava vivendo: "Sem palavras para esse momento. Meu filho Miguel abençoado pelo papa Leão 14", escreveu.

Essa foi a primeira Audiência Geral do pontífice após a viagem que realizou pela América do Sul, durante a qual passou por cidades do Uruguai, Argentina e Peru.