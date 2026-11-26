Por Sophia Maria Duarte Muniz

Publicada em 26/11/2026 às 08h00

Belém e Palmas alcançam 36°C, enquanto Rondônia e Acre têm pancadas de chuva e trovoadas desde a manhã

A quinta-feira, 26 de novembro, prossegue com temperaturas muito elevadas e atuação de núcleos de instabilidade sobre o oeste e o sul da Região Norte. O transporte de umidade da Bacia Amazônica alimenta áreas de chuva desde as primeiras horas do dia em Rondônia e no Acre, exigindo atenção redobrada na navegação fluvial e no escoamento agrícola pelas rodovias da região.

Em Porto Velho (RO) e em municípios rondonienses como Ariquemes, Rolim de Moura e Vilhena, a quinta-feira será marcada por muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo de todos os períodos, registrando mínima de 26°C e máxima de 35°C. Em Rio Branco (AC) e em polos acreanos como Cruzeiro do Sul e Tarauacá, os temporais com descargas elétricas também ocorrem desde a manhã, com leve declínio térmico e variação de 23°C a 34°C.

No centro-norte, o calor ganha destaque. Em Manaus (AM) e em cidades das calhas dos rios Solimões e Madeira, como Humaitá, Tefé e Itacoatiara, os termômetros chegam a 37°C com mínima de 27°C e possibilidade de chuva isolada à tarde e à noite. Em Boa Vista (RR) e no interior roraimense, como Caracaraí, a máxima também atinge 37°C sob muitas nuvens. Em Belém (PA) e Palmas (TO), além de municípios como Santarém, Marabá, Araguaína e Gurupi, os termômetros alcançam 36°C, com chuva isolada à tarde e à noite, cenário semelhante ao de Macapá (AP), que marca 35°C.

Alertas e Riscos do INMET:

Áreas afetadas: municípios de Rondônia, Acre, Amazonas, Tocantins e sul/oeste do Pará.

Validade: quinta-feira, 26/11/2026.

Principais riscos: descargas elétricas em áreas abertas e rurais, rajadas de vento pontuais e alagamentos rápidos em trechos urbanos.