Por Viviane Bessa

Publicada em 18/11/2026 às 08h00

Previsão indica instabilidade e chuvas isoladas em áreas de Tocantins, Rondônia, Acre, Amazonas, Pará e Amapá, enquanto Roraima registra poucas nuvens

A previsão meteorológica para esta quarta-feira (18) indica variação nas condições do tempo em toda a Região Norte, com áreas de instabilidade concentradas em diferentes setores dos estados, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

No Tocantins, o cenário é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Na capital, Palmas, os termômetros oscilam entre a mínima de 23°C e a máxima de 30°C.

No Pará, a previsão aponta muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada em algumas áreas do estado. Em Belém, a temperatura varia da mínima de 24°C à máxima de 35°C.

No Amapá, o dia apresenta muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. Na capital, Macapá, a mínima é de 25°C e a máxima chega a 34°C.

Em Roraima, o predomínio é de poucas nuvens. Em Boa Vista, a temperatura registra mínima de 26°C e máxima de 35°C.

No Amazonas, há previsão de muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada em várias regiões do estado. Em Manaus, os termômetros marcam entre 26°C de mínima e 36°C de máxima.

Em Rondônia, o tempo apresenta muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. Em Porto Velho, a mínima é de 25°C e a máxima atinge 36°C.

No Acre, o dia é de muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. Em Rio Branco, os termômetros registram mínima de 25°C e máxima de 35°C.

Avisos meteorológicos

Está em vigor um aviso de tempestade, classificado como perigo, válido até 23h59min desta quarta-feira (18). A área de abrangência inclui:

Tocantins: Ocidental do Tocantins, Oriental do Tocantins.

A previsão aponta chuva entre 30 e 60 mm/h ou até 50 e 100 mm/dia e ventos intensos de 60 a 100 km/h, com risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Também está em vigor um aviso de tempestade, classificado como perigo potencial, válido até 23h59min desta quarta-feira (18). A área de abrangência inclui:

Amazonas: Centro Amazonense, Sul Amazonense;

Pará: Sudoeste Paraense, Sudeste Paraense;

Rondônia: Leste Rondoniense, Madeira-Guaporé;

Tocantins: Ocidental do Tocantins, Oriental do Tocantins.

A previsão aponta chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos de 40 a 60 km/h, com baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).