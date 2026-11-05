O TEMPO E A TEMPERATURA: previsão de pancadas de chuva em parte da Região Norte nesta quinta-feira (5)

Por Viviane Bessa

Publicada em 05/11/2026 às 08h00

A previsão do tempo para quinta-feira (5) indica predomínio de tempo encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas na porção sul e oeste da Região Norte, enquanto a faixa setentrional apresenta menor variação de nebulosidade, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No Amazonas, o tempo fica encoberto com pancadas de chuva e trovoadas no centro, sul e sudoeste amazonense, enquanto o norte do estado registra apenas variação de nebulosidade. Em Manaus, a mínima é de 26°C e a máxima chega a 35°C. No interior do estado, a alta umidade mantém o ambiente abafado ao longo do dia, com temperaturas mínimas na casa dos 24°C durante a madrugada e máximas que atingem médias de 33°C a 35°C à tarde.

No Acre, o dia segue encoberto com ocorrência de chuvisco e pancadas de chuva no leste e no Vale do Juruá. Em Rio Branco, os termômetros registram mínima de 24°C e máxima de 34°C. Já nos municípios do interior acreano, o sol aparece intercalado por pancadas rápidas de chuva, mantendo o tempo abafado e com máximas vespertinas estabilizadas entre 32°C e 34°C.

Em Rondônia, o tempo permanece encoberto com pancadas de chuva isoladas no norte, sul e na capital. Em Porto Velho, a variação térmica fica entre 26°C e 35°C. Nas demais áreas do interior rondoniense, a atmosfera segue instável, com variação de nuvens e episódios de chuva. O amanhecer registra mínimas de 23°C e o período da tarde atinge máximas de até 34°C.

No Tocantins, o céu fica encoberto com pancadas de chuva registradas do sul ao norte do estado. Em Palmas, a mínima fica em 26°C e a máxima atinge 36°C. No interior do estado, o sol predomina em algumas localidades, reduzindo os índices de umidade no período da tarde. O início do dia tem mínima de 22°C, e as máximas de 35°C a 38°C.

No Pará, a previsão aponta muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada no sul e centro paraense, e áreas de poucas nuvens no nordeste. Em Belém, os valores variam de 25°C a 35°C. No interior paraense, o sol aparece na maior parte do dia, mantendo o tempo aquecido e abafado, especialmente na porção sul, onde as mínimas começam na casa dos 23°C e as máximas ficam entre 34°C e 37°C.

No Amapá, a condição é de muitas nuvens no sul e poucas nuvens no setor norte amapaense. Em Macapá, a mínima registrada é de 25°C e a máxima chega a 34°C. Pelo interior do estado, a umidade marítima garante variação de nebulosidade ao longo do dia, com temperaturas entre 24°C e 33°C.

Em Roraima, o tempo permanece claro na maior parte do estado, inclusive na capital. Em Boa Vista, a mínima é de 27°C e a máxima alcança 37°C. No interior roraimense, o céu aberto favorece a rápida elevação térmica, com mínimas em torno de 24°C e as máximas entre 35°C e 37°C.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).