Mulher é morta com quatro tiros na cabeça na Linha 605 em Jaru

Por jaru em açao

Publicada em 03/11/2026 às 08h30

Foi identificada como Gislaine de 36 anos, a mulher que morreu após ser atingida por quatro disparos de arma de fogo na cabeça, na tarde desta segunda-feira (2), em uma residência localizada na Linha 605, nas proximidades do Espaço Futura, em Jaru (RO).

Gislaine estava próxima de completar 37 anos, aniversário que seria celebrado ainda neste mês de novembro. Infelizmente, sua vida foi interrompida de forma violenta, em um crime que causou grande comoção e revolta entre moradores do município. Conforme as informações preliminares, dois indivíduos chegaram ao endereço em uma motocicleta. Um deles teria descido do veículo e efetuado os disparos contra a vítima. O principal suspeito é apontado como o ex marido de Gislaine o mesmo tem divesas passagem pela policia.

Após o crime, populares acionaram a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. As equipes compareceram rapidamente ao local e tentaram prestar socorro, mas, devido à gravidade dos ferimentos, a mulher não resistiu .O principal suspeito foi localizado e detido pela Polícia Militar em uma residência nas proximidades. As equipes policiais continuam em diligências para localizar o segundo envolvido, que teria participado da ação conduzindo a motocicleta.

A Polícia Civil já foi comunicada e iniciou os procedimentos investigativos para esclarecer as circunstâncias e a motivação do crime. A equipe de perícia também esteve na residência, realizando os levantamentos técnicos e coletando vestígios que poderão contribuir para a investigação.

A Polícia Militar mantém as buscas pelo segundo suspeito e reforça seu compromisso com a preservação da ordem pública e a segurança da população.O crime, marcado pela violência, deixa familiares e amigos de Gislaine em profundo sofrimento e causa comoção em toda a comunidade de Jaru.