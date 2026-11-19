Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 19/11/2026 às 15h32

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou nesta terça-feira que não há provas de que os problemas registrados nas infraestruturas tecnológicas do país estejam relacionados a ciberataques ou sejam consequência deles. O chefe da diplomacia americana rejeitou a hipótese de que se trate de um "ataque sistêmico".

Durante uma entrevista coletiva em Manila, Rubio declarou que os problemas que levaram à suspensão de voos nos Estados Unidos, devido a falhas no sistema de comunicação dos controladores de tráfego aéreo, as interrupções nos serviços bancários digitais e as instabilidades nos sistemas da Microsoft e da Apple não têm "qualquer relação entre si".

A falha no sistema de controle do tráfego aéreo provocou milhares de cancelamentos e atrasos na última sexta-feira. O problema levou a Administração Federal de Aviação (FAA) a suspender, por mais de quatro horas, as partidas de voos em todo o país.

A agência atribuiu o incidente a uma sobrecarga de dados que afetou equipamentos tecnológicos antigos utilizados em seus centros de controle.

Inicialmente, o secretário dos Transportes, Sean Duffy, afirmou que o problema estava relacionado a falhas na infraestrutura de telecomunicações da FAA. O FBI iniciou uma investigação para identificar as causas do incidente.

Rubio, que também ocupa o cargo de chefe do Conselho de Segurança Nacional do presidente Donald Trump, participou de uma coletiva de imprensa convocada de última hora na capital filipina para tranquilizar a população americana. Na ocasião, ressaltou que "não há motivos para acreditar que [as falhas nas infraestruturas] estejam relacionadas a agentes mal-intencionados" ou a ataques cibernéticos realizados por países hostis.

"Esses incidentes não têm nada a ver uns com os outros, não estão interligados. Além disso, não temos provas de que isso tenha relação com criminosos cibernéticos", insistiu.

Segundo o secretário de Estado, "quanto mais essas tecnologias se integram à nossa vida cotidiana, mais essas vulnerabilidades se tornam uma realidade".

Rubio também minimizou as informações divulgadas pela CNN de que o Irã poderia estar planejando um ataque com uma bomba suja, utilizando material nuclear ou químico, em Washington.

O secretário afirmou não estar preocupado com a suposta ameaça iraniana e garantiu que "não existe nenhuma ameaça iminente".

"Os Estados Unidos estão sempre atentos a qualquer pessoa que tente causar danos ao nosso país e à nossa população", acrescentou.