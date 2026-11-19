Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 19/11/2026 às 15h27

As comemorações pelos 49 anos de Ji-Paraná, em Rondônia, terão apresentações musicais nesta quinta-feira (19), no Beira Rio Cultural. O cantor Felipe Damatta será responsável pelo pré-show da cantora Joelma, dentro da programação organizada para celebrar o aniversário do município.

De acordo com a Prefeitura de Ji-Paraná, o evento está previsto para começar às 19h. A participação de Felipe Damatta antecederá a apresentação de Joelma, anunciada como uma das atrações da celebração.

A programação foi divulgada pela administração municipal nas redes sociais, acompanhada de um convite à população para participar das festividades. A publicação também destacou a presença das duas atrações musicais na comemoração.

O Beira Rio Cultural foi escolhido como local das apresentações. A iniciativa integra as atividades alusivas aos 49 anos de Ji-Paraná e reúne os shows de Felipe Damatta e Joelma na programação desta quinta-feira.