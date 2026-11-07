AgroFest inicia com grande sucesso e celebrar a força do setor produtivo do município

Por ASSESSORIA

Publicada em 07/11/2026 às 09h09

Foi aberta oficialmente nesta sexta-feira (6), a partir das 17h, a AgroFest Espigão d’Oeste (I Feira de Amostra de Resultados SIND Oeste), na Sede do Sindicato e na Rua Grajaú. O evento tem atraído a comunidade local para celebrar a força do setor produtivo do município.

A programação de hoje foi marcada pela movimentação intensa na montagem e organização dos espaços, recepção de equipamentos e chegada de visitantes. Produtores rurais, parceiros e o público em geral lotaram o local para conferir de perto o que há de melhor na agricultura familiar e na pecuária da região.

Com uma estrutura completa preparada para receber as famílias, a feira oferece uma ampla variedade de exposições da produção local e deliciosas comidas regionais. A realização é do SIND Oeste e do SENAR, com importantes parcerias que incluem a Prefeitura de Espigão d’Oeste, Sebrae, Cresol e CrediSIS / Sicoob Credip.

Continuação neste sábado (7)

Se você não conseguiu comparecer à abertura, a festa continua! A organização reforça o convite para que toda a população de Espigão d’Oeste e região traga sua família neste sábado (7) para aproveitar o segundo e último dia do evento. Venha prestigiar os resultados e o trabalho dos produtores rurais da nossa terra!