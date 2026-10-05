Wiveslando Neiva é eleito deputado estadual e assume compromisso de dar continuidade ao trabalho de Ezequiel Neiva

Por Assessoria

Publicada em 05/10/2026 às 08h20

Eleito neste domingo, Wiveslando chega à Assembleia Legislativa após uma campanha marcada pela presença nos municípios, pelo apoio da família e pela defesa da continuidade de um trabalho iniciado por Ezequiel Neiva.

Wiveslando Neiva (PL) foi eleito no último domingo (4) deputado estadual em Rondônia. Com 18.610 votos, ele conquistou uma das cadeiras da Assembleia Legislativa e inicia uma nova etapa de sua trajetória política, assumindo o compromisso de representar os municípios e as famílias do estado.

A eleição marca também a continuidade de um projeto político construído pelo deputado Ezequiel Neiva, pai de Wiveslando Neiva. Ao longo da campanha, o novo deputado estadual apresentou sua candidatura como uma nova geração preparada para dar sequência ao trabalho desenvolvido pelo pai em diferentes regiões de Rondônia. Ele votou na Escola Estadual Floriano Peixoto, em Cerejeiras, município onde cresceu e construiu parte de sua história. Acompanhado da família, destacou o significado de exercer o direito ao voto justamente na cidade onde foi criado.

“Foi um dia de muita emoção e gratidão. Poder votar em Cerejeiras, ao lado da minha esposa Paola Neiva e das minhas filhas, tem um significado muito especial para mim. Chegamos até aqui depois de uma caminhada intensa, com muitas conversas, muitos quilômetros percorridos e, principalmente, muito carinho recebido em cada município. Quero agradecer a cada pessoa que acreditou em nosso projeto e dizer que vou honrar essa confiança”, afirmou Wiveslando.

O novo deputado estadual também fez questão de destacar a importância de Ezequiel Neiva em sua trajetória política e pessoal. Segundo Wiveslando, a chegada à Assembleia Legislativa representa não apenas uma conquista eleitoral, mas também a oportunidade de continuar uma história construída com trabalho e presença nos municípios. “Meu pai me ensinou que política se faz com trabalho, compromisso e respeito pelas pessoas. Tudo o que construímos juntos durante esses anos estará presente no meu mandato. Recebo essa responsabilidade com muita humildade e com a certeza de que temos muito trabalho pela frente. Quero continuar aquilo que deu certo, ampliar o que precisa avançar e estar cada vez mais perto dos municípios e das famílias de Rondônia”, ressaltou.

Com a vitória nas urnas, Wiveslando Neiva passará a integrar a próxima legislatura da Assembleia Legislativa de Rondônia. Para ele, o resultado representa o início de uma nova responsabilidade. “Recebo esse mandato como uma missão. A partir de agora, não é mais apenas uma campanha: é hora de trabalhar. Quero honrar cada voto, cada abraço e cada palavra de confiança que recebemos durante essa caminhada. Vamos trabalhar por Rondônia e seguir fazendo a diferença na vida das pessoas”, concluiu.