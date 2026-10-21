Vice-governador-eleito cotado para Secretaria de Segurança, Saúde é problema para o governador-eleito, Brasil decide o futuro presidente

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 21/10/2026 às 14h00

Secretariado – Não se tem dúvidas que vários nomes da equipe de transição do governador-eleito, senador Marcos Rogério (PL), fará parte do futuro secretariado. Quem comanda as mais de vinte pessoas que estão no grupo de transição é Lúcio Mosquini (PL), terceiro parlamentar federal mais bem votado no Brasil, que foi reeleito com 158.421 votos no primeiro turno das eleições gerais de 4 de outubro. Com certeza várias pessoas, que estão na equipe de transição estarão compondo a futura equipe de governo de Rogério. E Mosquini também deverá ter na futura administração de Marcos Rogério, um espaço generoso entre o grupo de assessores do primeiro escalão administrativo de Rondônia. Quem viver verá...

Saúde – Um dos desafios de Marcos Rogério está ligado à saúde pública, problema crônico, de difícil solução, que também é enfrentado pela quase a totalidade de os governadores e dos prefeitos. Geralmente o atendimento emergencial funciona bem, o problema é o agendamento para operações e tratamento de doenças que exigem acompanhamento prolongado. O segmento teve bons momentos em Rondônia na administração de Williames Pimentel, e da passagem de o médico Amado Rahal pelo Hospital de Base e Pronto Socorro João Paulo II. Pimentel pela sua agressividade, exigente, “brigão”. Já o Dr. Amado pela experiência na área, e ser ponderado, dentre outros atributos de eficiência de ambos. Assumir a área de saúde estadual é uma tarefa hercúlea. Espera-se que Rogério consiga um secretário, ou secretária de Saúde, que tenha ciência da realidade do segmento e de investimento mínimo necessário para que o povo seja mais bem atendido.

Segurança – Em contato com pessoas próximas ao deputado-delegado Rodrigo Camargo (Podemos-Ariquemes), vice-governador-eleito, o assunto em pauta foi de a possibilidade de ele assumir uma Secretaria de Estado. E seria a de Segurança Pública, pois Rondônia, a exemplo de a maioria dos demais Estados passa por situação de violência e criminalidade preocupante. O segmento exige ações ousadas e seguras e em Rondônia, o delegado Camargo seria a pessoa ideal para enfrentar o desafio, porque conhece do ramo e tem as qualidades necessárias para exercer o cargo. O governador-eleito Marcos Rogério (PL), não se manifestou em nenhuma entrevista, após as eleições sobre a composição da sua futura equipe de governo, mas o delegado Rodrigo Camargo na Segurança Pública seria uma opção sensata. Alguns nomes da futura equipe de Rogério deverão surgir, após as eleições gerais de domingo (25). Mas a expectativa é enorme.

Eleições – Em cinco Estados (Acre, Tocantins, Amazonas, Espírito Santo e Rio Grande do Norte), além de o Distrito Federal teremos eleições em segundo turno no domingo (25) a presidente da República nos 26 Estados e no Distrito Federal. Rondônia, assim como os demais Estados já definiram seus futuros governadores, no primeiro turno, nas eleições de 4 deste mês. Também terão eleições, mas somente a presidência da República. A população eleitoral brasileira decidirá entre o atual presidente, Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), quem será o próximo mandatário maior na política brasileira. Lula terá mais 4 anos de mandato ou Flávio assumirá, a partir de 5 de janeiro o comando político do País. Segundo as pesquisas realizadas nos últimos dias, a disputa está das mais equilibradas.

Eleições II – No domingo mais de 158 milhões de eleitores estarão retornando às urnas. A divisão direita (Flávio), esquerda (Lula) vem desde o primeiro turno, quando, apesar de termos vários candidatos à presidência da República, as duas melhores (ou piores) opções eram ambos, o que não é muito bom para a democracia. A pluralidade de candidatos é fundamental no processo político-eleitoral, pois o eleitor tem mais –e melhores– condições de escolha. Quando as eleições são polarizadas, como ocorreu no primeiro turno, quando os demais candidatos foram apenas figurantes, não políticos em condições de disputar o mais importante cargo político do País, que é a presidência da República, o eleitor tem que se limitar a escolha de o candidato “A”, ou “B”, que nem sempre seriam os nomes capacitados para governar um País como o Brasil, que precisa de ousadia, coragem, organização, só possível para um governante preparado para montar uma equipe em condições de governar o País.

Respigo

Dia 2 de novembro é feriado nacional, dia de Finados, uma segunda-feira. A Assembleia Legislativa (Ale) já definiu que sexta-feira (30), será Ponto Facultativo +++ O Dia do Servidor Público (28), que seria Ponto Facultativo foi transferido para sexta-feira (30) pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa-Ale. As atividades normais serão retomadas na terça-feira (3), na Casa do Povo +++ A Ale-RO terá reunião extraordinária na quinta-feira (22), às 10 horas. Na oportunidade serão discutidos e votados vários projetos encaminhados pelo Governo do Estado +++ Passarão pelo crivo dos deputados 26 Projeto de Leis e quatro mensagens, segundo a pauta da sessão. Os trabalhos no Parlamento Estadual na quinta-feira (22) de forma extraordinária serão longos, justamente quando estamos a poucos dias de as eleições a presidente da República, no domingo (25), que mobiliza o eleitorado +++ Hoje (21) o Palmeiras recebe o Fluminense no Allianz Park, às 20h30 pela semifinal da Copa Libertadores. No jogo de ida o Palmeiras venceu (2x1) e se classifica com um empate +++ O Flu precisa vencer por mais de um gol de diferença para se classificar. Uma vitória do Flu por diferença de um gol a disputa é através de pênaltis. +++ Pela semifinal da Copa Sul-Americana o Atlético Mineiro joga contra o Torque, no Estádio Centenário, no Uruguai. No primeiro jogo, no Brasil, o Atlético-MG venceu por 3x0 e pode perder por até dois gols de diferença que se classifica para a próxima fase

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