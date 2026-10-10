Venezuelano é alvejado a tiros e morre no hospital de Cerejeiras

Por Folha do Sul

Publicada em 10/10/2026 às 10h44

Morreu na madrugada deste sábado, 10, no hospital São Lucas, na cidade de Cerejeiras, um venezuelano de 31 anos (faria 32 no mês que vem) identificado como Luis.

Atingido nas costas por um único tiro, o homem conhecido como “Venezuelano” foi socorrido ainda consciente por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Durante o resgate no bairro Primavera, ele teria repetido, com seu sotaque carregado, a seguinte frase: “me mataram, me mataram”.

O FOLHA DO SUL ON LINE apurou que, enquanto era atendido na unidade pública de saúde de Cerejeiras, o migrante sofreu as duas primeiras paradas cardíacas, mas foi reanimado. Quando aconteceu a terceira, Luis Eduardo não resistiu, apesar dos esforços da equipe médica que tentou salvá-lo.

Ainda não há informações sobre a autoria ou a motivação do homicídio, embora a principal suspeita seja um acerto de contas envolvendo drogas. O venezuelano tinha várias passagens pela polícia, após ser flagrado cometendo furtos na cidade.