FICCO/ES e FICCO/RO apreendem 41,5 kg de cocaína

Por PF/RO

Publicada em 10/10/2026 às 09h00

Vila Velha/ES. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Espírito Santo (FICCO/ES) e a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Rondônia (FICCO/RO) prenderam, nesta sexta-feira (9/10), em flagrante dois homens por tráfico interestadual de drogas. A ação contou com apoio do Grupo de Operações com Cães da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE/ES)

Durante diligências, as equipes identificaram os suspeitos em posse de 41,5 kg de cocaína ocultados no interior de um motor de caminhão. No local, também foram apreendidos três aparelhos celulares.

A FICCO/ES é composta pela Polícia Federal, pela Polícia Militar, pela Secretaria Nacional de Políticas Penais e pelas Guardas Municipais de Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana.