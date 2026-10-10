Motoboy sofre queda durante perseguição e acaba preso com droga

Por pvhnoticias.com

Publicada em 10/10/2026 às 08h50

Um motoboy foi preso por tráfico na noite desta sexta-feira (09), na Avenida Mamoré, bairro Planalto, zona leste de Porto Velho.

Policiais da Força Tática em patrulhamento avistaram quando o suspeito furou o sinal vermelho no cruzamento das Avenidas Mamoré com Calama, e iniciaram o acompanhamento.

Durante a perseguição o suspeito acabou sofrendo uma queda do veículo em frente ao supermercado IG, e na revista foi encontrado um tablete de maconha de aproximadamente 1/2kg. O criminoso foi encaminhado ao Departamento de Flagrantes.