Ataque russo em Zaporijia deixa sete mortos, incluindo três crianças

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 10/10/2026 às 09h33

Um ataque russo com bombas guiadas matou sete pessoas, incluindo três crianças, em Zaporíjia, anunciaram hoje as autoridades da cidade, localizada no sudeste da Ucrânia.

“Já são sete mortos no ataque russo. Três deles são crianças”, disse o chefe da Administração Militar Regional de Zaporíjia, Mykhailo Semikin, citado pela agência de notícias Ukrinform.

Semikin informou que o ataque, ocorrido durante a noite, também deixou 10 feridos, dois deles em estado grave.

As operações de busca e salvamento nos locais atingidos estavam em andamento para tentar encontrar pessoas presas sob os escombros, acrescentou a Ukrinform.

A polícia nacional informou que a Rússia atacou bairros residenciais da cidade com “cinco bombas aéreas guiadas”, segundo a agência francesa AFP.